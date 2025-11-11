Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
El fotógrafo Gotzon Mantuliz. R. C.

'Cazadores de imágenes' busca la mejor foto en los rincones más salvajes del planeta

El fotógrafo Gotzon Mantuliz estrena este miércoles un nuevo programa en La Sexta, donde comparte con diferentes famosos las instantáneas de la fauna animal más majestuosa

J. Moreno

Madrid

Martes, 11 de noviembre 2025, 00:22

Comenta

En lo más profundo de los paisajes más remotos del planeta, donde la vida salvaje se despliega en todo su esplendor, nace 'Cazadores de imágenes', ... el nuevo programa de La Sexta que une aventura, fotografía y naturaleza bajo la guía del fotógrafo y aventurero Gotzon Mantuliz. Este nuevo formato, que se estrena el miércoles en 'prime time' (después de 'El intermedio'), propone un viaje con personajes famosos en el que cada imagen invita al espectador a vivir la emoción y el asombro de encontrarse con la fauna más majestuosa. El objetivo es buscar la mejor fotografía de lo salvaje; aquella más impresionante de los animales que viven en libertad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Este bar de Granada abrió en julio y pone tapas que parecen raciones: «Las de bocata miden 60 centímetros»
  2. 2 Los meteorólogos alertan del gran episodio de calima en Granada y lluvias para esta semana
  3. 3 El Gobierno prepara una gran reforma de la Circunvalación de Granada: más accesos, enlaces, conexiones y carriles BUS-VAO
  4. 4

    El Gobierno andaluz nombrará viceconsejero a Nicolás Navarro en plena reforma de la sanidad
  5. 5 Los vómitos rojos de Faye que asustaron a Pacheta
  6. 6

    La ampliación del PTS se desbloqueará a principios de año a la espera de la llegada de las empresas
  7. 7 BBVA anuncia hasta 760 euros a clientes por usar Bizum o tarjeta y cumplir un requisito
  8. 8 El pueblo de Granada elegido por la revista Viajar para perderse este otoño: «Un auténtico tesoro»
  9. 9 Premio de Honor Justicia Andalucía al juez Calatayud por «sus sentencias ejemplares, sensibilidad y comprensión»
  10. 10 Corte de tráfico total y nuevas rutas de autobuses por las obras de avenida Cervantes desde el martes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal 'Cazadores de imágenes' busca la mejor foto en los rincones más salvajes del planeta

&#039;Cazadores de imágenes&#039; busca la mejor foto en los rincones más salvajes del planeta