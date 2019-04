Entrevista Cayetana Guillén Cuervo: «Por fin me levantan de la silla» Cayetana Guillén Cuervo. / Gabriela Barnuevo Presenta 'Cena con mamá' (La 1), un homenaje a las madres españolas a través de las de los famoso JULIÁN ALÍA Jueves, 25 abril 2019, 21:00

Fuera de su terreno habitual, Cayetana Guillén Cuervo (Madrid, 49 años) se cuela este viernes a las 22:05 horas en la casa de Paz Vega para organizarle una cena sorpresa a su madre. Se trata de la primera entrega de 'Cena con mamá', el programa que estrena La 1 de TVE, para homenajear a la figura materna en general, y por el que pasarán las de Alaska, Jordi Cruz, Lorenzo Caprile, Eduardo Casanova, Pastora Soler, Fernando Tejero, Saúl Craviotto, Gustavo Salmerón, Irene Villa, y, este viernes, la madre de la propia Vega. «Es un formato blanco, con mucho humor, cálido, y muy cercano al personaje en el que hacemos una cena a partir de un menú de infancia que proponen los invitados», comenta la presentadora.

- ¿Cuál es el objetivo de este nuevo formato?

En él se hace un homenaje a toda una generación de madres que han estado completamente en la sombra y que han sujetado un país. Es una manera de darles las gracias y decirles lo que han significado para sus hijos. Es un terreno en el que todos navegamos, y que desnuda al personaje y lo deja vulnerable. El espectador se va a sentir muy identificado con lo que se cuenta en él.

- ¿Qué se va a poder ver esta noche?

Paz Vega no ha hablado casi nunca de su madre, y aquí se abre en canal. Las dos. Es una manera de visitar lo que es España a través de cada personaje. Cada uno es muy distinto, de una clase social distinta, que ha llegado a donde está por un camino muy diferente. Al final, se ve un retrato de lo que somos, y es muy bonito. Se va a ver a Paz en un estado emocional en el que no la hemos visto nunca.

- ¿Está en su mejor momento?

Yo creo que sí. Justo antes estaba pensando: Jo, qué momento más chulo. He sido muy feliz haciendo esto. Por fin me han levantado de la silla y me han dejado ser yo plenamente, con todos mis defectos también, como pudo pasar en 'MasterChef', y es lo que más gustó a la gente. Es algo que nunca había hecho, y me ha llenado especialmente. Creo que sí que estoy en mi mejor momento, pero todo ha tenido mucho que ver con el resultado de 'MasterChef'.

- Y el lunes recibe el Premio Cultura de la Comunidad de Madrid.

Y es muy chulo, porque te reconocen haber aportado algo a la evolución cultural de tu comunidad, que en este caso es la de Madrid. Que se perciba así el activismo cultural que he vivido es muy bonito y muy reconfortante. Solo tengo palabras de agradecimiento, a mis padres, por haberme educado y enfilado bien en mi camino vital, a toda la gente que me ha ayudado a ser coherente en mi vida, y a todos los equipos con los que he trabajado, porque uno solo no hace nada. Es el premio más bonito que he recibido nunca.

- Ha presentado muchos programas, participado en series. ¿le falta algo por hacer en televisión?

Muchas cosas. 'Versión española' y '¡Atención, obras!' son programas de largo recorrido que están en La 2, que es un contenedor cultural que va dejando su granito de arena cada semana, pero esta forma de entretenimiento no la había hecho nunca, que es mucho más abierta, de pisar la calle, y de ser yo misma. Así que, de entretenimiento me queda por hacer todo, prácticamente. Y de ficción. también, porque cada personaje es distinto.

- Hablando de ficción, en otoño empiezan a grabar la nueva temporada de 'El Ministerio del Tiempo'.

Empezamos en octubre, parece ser. Lo vivo con mucha ilusión. Irene Larra ha sido una de las cosas más importantes que me han pasado profesionalmente, sobre todo por la repercusión que ha tenido en el colectivo LGTBI. Me han convertido en un referente, y que te consideren así para lo que quieren transmitir y lo que son. es de agradecer.