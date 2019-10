El camino de Breaking Bad La película de Breaking Bad no es un final sorprendente. Es otra cosa: ni mejora ni empeora lo que teníamos JOSÉ E. CABRERO Granada Domingo, 20 octubre 2019, 01:33

El concepto es distinto, extrañamente inesperado y, personalmente, muy satisfactorio. Todo apuntaba a que 'El camino', la película de 'Breaking Bad', sería el final que no vimos al terminar la quinta temporada de la serie. Un final rompedor, desde el punto de vista de Jesse Pinkman, que cerraría el ciclo del genial trabajo de Vince Gilligan. Pero no. Es otra cosa: ni mejora el final de la serie ni lo empeora. De hecho, lo mantiene. Mantiene el estilo, la calidad, el espíritu de los personajes, las sensaciones del viejo Albuquerque. Es un regalo maravilloso para los que la echábamos de menos y un hito memorable en la forma de agrandar los universos narrativos: no toca la serie. Nada. 'Breaking Bad' sigue en el mismo altar, inalterada por la película. Más que un chicle que se estira, 'El Camino' es otra golosina que se guardaba en el mismo cajón. Una golosina tan creativa, carismática y azul como la original.

La historia de Jesse Pinkman, el Robin de Walter 'Eisenberg' White, al igual que la estupenda 'Better Call Saul', tiene vida propia. Por supuesto, hay numerosos lazos con la serie original (personajes, lugares, sonidos), pero ninguno de ellos parece forzado o innecesario. Y esa manera de usar la cámara, maldito Gilligan, qué bueno eres: los planos aéreos (brutal, el de la casa de Todd), la elegancia de picados y contrapicados, esos primeros planos hipnóticos... Toda una película directa a la televisión. Y no una película cualquiera: más de 6 millones de espectadores en su primera semana.

Una última apreciación. Es cierto que 'El camino' trata de la última huída de Pinkman y que él, Aaron Paul, vuelve con maestría al que será el papel de su vida. Pero también es la película de Badger y Skinny, formidables; de Ed, interpretado por el añorado Robert Foster; y, sobre todo, de Todd, el regreso del actor Jesse Plemons -con unos cuantos kilos de más- a un personaje que, también, tiene su particular alegoría final. Papelazo el de Plemons.

Tengo la sensación de que Gilligan todavía tiene alguna sorpresa guardada para los amantes de 'Breaking Bad'. Quizás otra serie, quizás otra película; quizás otra cosa que, seguro, merecerá la pena.