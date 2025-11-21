Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andreu Buenafuente. R. C.

Buenafuente hace un parón «temporal» por «exceso» de trabajo

El presentador, no obstante, seguirá presentando las Campanadas en RTVE

F. Morales

Viernes, 21 de noviembre 2025, 16:04

Andreu Buenfuente se tomará un «parón temporal» por «exceso de carga de trabajo» y por «prescripción médica». Así lo ha comunicado RTVE a través de ... un comunicado en X firmado por el propio presentador, que no obstante seguirá siendo el presentador, junto a Silvia Abril, del programa de las Campanadas de RTVE.

