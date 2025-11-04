Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El chef Alberto Chicote, de vuelta en La Sexta. Atremedia

Alberto Chicote

Chef
«Hacer una buena paella es muy complicado»

Presenta la tercera temporada de 'Batalla de restaurantes' en La Sexta, donde cuatro hosteleros compiten por un premio de 10.000 euros

J. Moreno

Madrid

Martes, 4 de noviembre 2025, 00:21

Comenta

El chef Alberto Chicote (Madrid, 56 años) regresa a laSexta con la tercera temporada de 'Batalla de restaurantes', que se estrena hoy martes en 'prime ... time', y donde el popular presentador recorrerá diez ciudades españolas para descubrir los mejores establecimientos gastronómicos del país. En cada entrega, cuatro locales competirán por un premio dotado con 10.000 euros y el reconocimiento como mejor restaurante de su zona, valorándose mutuamente en distintas categorías. Esta edición incorpora una novedad: El tenedor rojo y amarillo, una herramienta con la que Chicote podrá penalizar a los concursantes que no cumplan las normas o muestren una mala actitud, elevando la tensión y la estrategia en cada uno de los duelos culinarios.

