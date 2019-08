¿Bolsa o táper? Una sensación muy veraniega, al menos para mí, ya que la inmensa mayoría de viajes de mi infancia fueron con calor. Verán como en cuanto lo escriba les viene una oleada de gustos, reflujos, aromas y sonidos: marearse en el coche JOSÉ E. CABRERO Granada Miércoles, 21 agosto 2019, 18:59

Supongo que recordarán la sensación. Es una de esas sensaciones que, por pocas veces que se hayan vivido, se recuerdan siempre. Una sensación con la que es fácil sentir empatía. Una sensación muy veraniega, al menos para mí, ya que la inmensa mayoría de viajes de mi infancia fueron con calor. Verán como en cuanto lo escriba les viene una oleada de gustos, reflujos, aromas y sonidos: marearse en el coche. ¿Habrá algo más horrible? Sí, una cosa: estar mareado en el coche y escuchar el ruido de la bolsa de plástico. ¿Lo recuerdan? Estar en el peor momento de tu vida, deseando que se acabe la maldita carretera, harto de buscar un milagro entre las montañas, respirando hondo una y otra vez para evitar la arcada... y entonces alguien sacaba una bolsa de plástico porque te veía mala cara. Qué horror.

Esa sensación, ese inmenso mareo, es el que siento yo desde hace unos meses por culpa de la televisión. De la televisión moderna. Ya no porque haya muchísimas series que me gustaría ver. No. Eso lo tengo controlado. A fin de cuentas, hay muchísimos más libros que me gustaría leer y ahí están, esperándome en la librería. No, no es un problema exclusivamente de saturación. Es un problema de exceso de curvas, de caminos, de opciones y de usuarios por crear. Quiero decir. Ya no es elegir una serie entre el maremágnum de alternativas, es elegir la plataforma correcta, la que te aporte más, la que tenga las temporadas que de verdad quieres ver. Pero, claro, ¿qué pasa si no están todas en la misma? ¿Alguien paga todas las plataformas digitales? ¿Por qué no es más fácil pagar por ver algo en concreto sin hacerte usuario total?

Quiero ver 'Cristal Oscuro' y 'The Witcher' en Netflix; 'The Boys' y 'El Señor de los Anillos' en Amazon; 'Orange is the New Black' y 'Hierro' en Movistar; y todo lo que haya en Disney Plus el día que llegue... En fin. Si sus hijos se marean en el coche, nada de bolsas: un táper. Es fácil, limpio y nada ruidoso. Luego se tapa y no deja olor. Al menos eso está solucionado.