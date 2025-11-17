Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El presentador Carlos Sobera, en el plató donde se graba 'First Dates'. Mediaset

«El asunto del amor está chungo; ahora nadie quiere compromiso»

Conduce el veterano 'First Dates' en Cuatro, que cumple diez años en 2026. «Nos hemos convertido en un lugar de confianza», dice

J. Moreno

Lunes, 17 de noviembre 2025, 00:05

Comenta

Es el 'maître' más famoso de la pequeña pantalla. El presentador Carlos Sobera (Baracaldo, Vizcaya, 65 años) conduce 'First Dates' en Cuatro todas las noches, ... en las que ayuda a otros a buscar el amor o compañía en tiempos donde cada vez más gente se siente sola.

