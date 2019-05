Un trono de hierro en el centro de Granada Si quieres saber lo que se siente al heredar el poder de Poniente, pasa por La Madriguera y, de paso, participa en el concurso de dibujo inspirado en 'Juego de Tronos' JOSÉ E. CABRERO Granada Jueves, 16 mayo 2019, 20:31

Vale, es mentira. El trono no es de hierro. Es una auténtica manualidad de cartón, tan conseguida y tan detallada, que, vista de frente, parece el maldito trono de Poniente. Pero no, otra vez no, no es la fortaleza de Desembarco del Rey, es La Madriguera, en pleno centro de Granada. Aunque Clara Sánchez, responsable de la tienda y autora del trono, confiesa que ha tardado casi tanto como una temporada de la serie: «Hago estas cosas de vez en cuando, por la noche, quitando horas de sueño». Cosas como un enorme gusano de la película 'Beetlejuice' que protege el almacén o un cascanueces que vigila la puerta de entrada.

Si te gusta 'Juego de Tronos' tenemos tres razones para que te acerques a La Madriguera (Calle Cruz, 2): Primero, sentarte en el trono de cartón y llevarte una foto divertida. Segundo, disfrutar de la ambientación de la tienda, decorada para el final de la serie y ambientada con su magnífica banda sonora. Y, tercero, porque hay un concurso de dibujo en marcha.

Sánchez ha colocado una mesa donde, quien lo desee, puede dejar su dibujo inspirado en un personaje de Juego de Tronos. La norma es utilizar el material que hay en la mesa, nada más. El ganador se llevará un completo pack de material de dibujo con sorpresas diseñadas por artistas locales. Puedes participar hasta el próximo sábado 25 de mayo.

Premio: libreta de #GoT a elegir, un parche de @labarbudashop , marcapáginas y pegatina a elegir de @maribelconejero y chapa a elegir de @Darkan_Studio



El trono de hierro, digo, de cartón, te espera.