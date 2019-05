Tres granadinos de excelencia Álvaro Romera, Claudia Robles y Juan Luis Gamella, entre los 120 estudiantes becados por la Caixa JORGE PASTOR Granada Jueves, 30 mayo 2019, 01:12

Son los elegidos. Son de Granada. Y son excelentes. Ellos, Álvaro Romero Calvo, Claudia Robles García, Juan Luis Gamella Martín, son tres de los 120 universitarios españoles que recibieron este martes, de mano de los Reyes de España, una beca de la Caixa para cursar estudios de posgrado en el extranjero. No lo tuvieron nada fácil. A la convocatoria se presentaron 1.226 jóvenes con un expediente de matrícula de honor. Los solicitantes tuvieron que superar una primera fase de revisión paritaria, y aquellos que recibieron las mejores calificaciones fueron llamados a una entrevista personal. En la última criba quedaron 120. Tres de ellos de Granada.

Las Becas de la Caixa, con gran prestigio dentro y fuera de España, están abiertas a todas las disciplinas. La mayor parte de beneficiarios, con una edad media de veintiséis años, proceden del campo de la ingeniería y la tecnología (32) seguido de economía y empresa (14), ciencias médicas y de la salud (11), relaciones internacionales (8), ciencias de la vida (6), artes visuales (5), derecho (5) y física (5). El programa asume la totalidad del coste de la matrícula y un estipendio mensual en la moneda del país de destino. También cubre los gastos de desplazamiento y un curso de orientación para establecer vínculos personales y académicos antes de incorporarse a sus respectivas universidades. Todos ellos forman parte de la Asociación de Becarios de la Caixa.

Desde el inicio del programa, en el año 1982, hasta la última edición, la de 2018, la Caixa ha destinado una inversión global de 161,9 millones de euros a la formación de 3.335 estudiantes de España fuera de nuestras fronteras. De todos ellos, 1.550 fueron a los Estados Unidos.Le siguen Reino Unido (656), Alemania (468) y Francia (330).

Álvaro Romero Calvo | Universidad de Colorado «Tengo que devolver a la sociedad todo lo que me ha dado»

Uno de los tres granadinos becados por la Caixa se llama Álvaro Romero Calvo. Nació en Granada y se crió en el barrio de Fígares. Estudió en el instituto del Generalife y después tomó rumbo a Sevilla para cursar el grado de Ingeniería Aeroespacial, su gran pasión. Finalizada la carrera, en 2016, se marchó a la Politécnica de Milán, donde se encontraba ayer, para hacer un máster de Ingeniería Espacial. Ahora, en agosto, gracias a la beca de la Caixa para Estados Unidos y Norteamérica, se trasladará a la Universidad de Colorado para hacer el doctorado en su especialidad.

«Es una oportunidad gigantesca», confiesa Álvaro. «No es sólo un reconocimiento a mi esfuerzo, sino a todos los que han estado detrás de mí», asegura. En primer lugar un reconocimiento a sus padres Elías e Inmaculada, pero también a toda la sociedad. Porque, como decía un profesor suyo en la Universidad de Sevilla, «por ahí ha habido un labrador que, gracias a su trabajo, ha pagado unos impuestos que permiten que el sistema nos proporcione la mejor educación pública». «Tengo la obligación moral de devolver a la sociedad todo lo que me ha dado».

Juan Luis Gamella Martín | Instituto Federal Suizo «He podido cumplir de repente un millón de sueños»

Juan Luis Gamella, albaicinero, estudió en el Granada College. Posteriormente trasladó su residencia a Madrid para matricularse en el doble grado de Matemáticas e Informática en la Politécnica, un título específico de esta universidad. Acabó en 2016 y desde entonces ha trabajado en la startup Coowry, centrándose en medios de pago a través de los teléfonos móviles.

Desde el pasado mes de septiembre está en Zurich (Suiza) gracias a la beca de la Caixa. Allí, en el Instituto Federal Suizo, está realizando un máster en robótica. «He barrido para casa y me he centrado en estadística e inteligencia artificial», explica Juan Luis, que este sábado cumplirá 25 años. «La beca no es ningún premio, es una responsabilidad; te la dan porque creen que puedes hacer algo en el futuro», comenta Juan Luis, quien afirma que ha podido cumplir «de repente un millón de sueños». También está muy agradecido a sus padres, profesores de la UGR, un apoyo enorme. «En casa siempre se ha inculcado la cultura del esfuerzo».

Claudia Robles García | Universidad de Stanford «Es una gran oportunidad para mí»

Claudia Robles, natural de Granada (Bola de Oro), estudió en el Granada College y posteriormente Economía en la Universidad Carlos III, Acabó en 2012. Durante estos siete años ha completado su formación con un máster en el Centro de Estudios Monetarios y Financieros de Madrid y después el doctorado en la prestigiosa Escuela de Estudios Económicos de Londres. La beca de la Caixa le ha servido para financiar este último año. La semana que viene leerá su tesis sobre el mercado hipotecario.

Claudia, que cumple 29 años dentro de unas semanas, no se plantea regresar a España a corto plazo. La principal razón es que ha sido contratada como profesora en la Universidad de Stanford (Estados Unidos). A pesar de ello, transcurridos los ocho años de su vinculación con este prestigioso centro, no descarta retornar a España, donde ya ha trabajado para el Banco de España y otros reguladores. El apoyo de la Caixa ha sido para ella una «gran oportunidad» y también un espaldarazo para su carrera «por el enorme prestigio nacional e internacional que tiene esta beca».