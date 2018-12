«Trato de vivir las fiestas de forma acorde con los valores cristianos» La atleta granadina María Pérez, pregonera de la Navidad. / T. FANDILA La marchadora granadina pronunciará esta tarde el Pregón de Navidad de IDEAL en el Teatro Isabel la Católica, casi recién llegada desde Japón J. A. M. GRANADA Jueves, 20 diciembre 2018, 00:19

María Pérez lleva la marcha en las venas. Es puro nervio, pero cuando se quita las zapatillas, busca la tranquilidad de la familia y la compañía de los suyos. En los últimos tres meses ha entrenado de un extremo a otro del mundo, literalmente: desde Estados Unidos hasta Japón, de donde llegó anteayer. No está acostumbrada a hablar en público, aunque cualquiera lo diría, porque no sólo transmite en la pista, sino en una conversación donde se revela como, quizá, una de las grandes embajadoras jóvenes de esta tierra.

-¿Contenta por volver a casa para pasar estos días?

-Mucho. Piense que las últimas semanas las hemos pasado en Japón, preparando ya los Juegos Olímpicos de 2020. Hemos estado unos días por allí, revisando los circuitos en los que tendremos que correr, tanto el de 20 como el de 50 kilómetros.

-Parece muy pronto.

-No lo es. Una competición de este nivel se planifica con mucha antelación, y aunque ahora hemos estado en invierno y luego correremos en verano. También hemos visto dónde nos concentraríamos, porque entendemos que la villa olímpica puede distraernos más que ayudarnos en los días previos a la competición. No puedes estar cuatro años preparando una carrera para luego distraerte y perder opciones.

-Y ahora, llega y se encuentra Granada iluminada.

-Iluminada y estupenda, como siempre. Nada más aterrizar estuve haciendo unas compras, y la encuentro fenomenal. No sólo vengo a Granada para hacer gestiones, también entreno mucho por aquí, en el carril de la Inmaculada. De vez en cuando es bueno salir de la zona de confort que para mí puede ser Guadix u Orce, los lugares por los que me muevo más cuando entreno.

-Pero también saca tiempo para estar con la familia.

-Por supuesto, estos días son para eso, para reencontrarse con cierta calma con las personas con las que compartes la vida personal.

-¿Y para comer dulces también?

-Sí, alguno cae, aunque soy poco dulcera. Me gusta más lo salado. Esto puede resultar raro porque en disciplinas como la mía el gasto energético es muy grande y el cuerpo acaba pidiendo dulce, y además tengo la seguridad de que voy a quemarlo entrenando. Intento llevar, como es lógico, una dieta equilibrada.

Bullicio infantil

-¿Hay chiquillería en casa?

-Sí, claro, están los hijos de mi tía, mis primos, y además vienen otros primos de Murcia. Lo pasamos estupendamente todos juntos, porque hablamos de todo y nos ponemos al día.

-¿Cuál es su plato favorito?

-La olla de mi abuela, como yo la llamo, aunque en realidad es mi bisabuela. Es insuperable, y lo que más echo de menos cuando estoy fuera.

-¿Puede adelantarnos algo sobre su pregón de esta noche?

-No quisiera desvelar la sorpresa. Creo que es un pregón bastante bonito, escrito entre tres países: Qatar, Estados Unidos y Japón. Quiero transmitir los valores que van aparejados con estas fiestas tan entrañables y tan importantes. En mi casa me he educado en los valores cristianos y trato de que mi vivencia en estas fiestas sea acorde con esos valores. Quienes vivimos buena parte del año fuera damos mucha más importancia a lo que tenemos que quienes viven el día a día por aquí.

-¿Pone el Belén, entonces? ¿El árbol? ¿Las dos cosas?

-En la casa de Guadix ni una cosa ni la otra porque paso muy poco tiempo, pero en mi casa familiar de Orce siempre se ha colocado el Belén, y siempre que puedo colaboro en el arreglo. Como todas las tradiciones de estas fiestas, el valor de compartirlas, de pasarlas de generación en generación, me parece clave.

-¿Y cómo ve las costumbres navideñas de otros países a los que ha acudido en los últimos tiempos?

-Me gusta observar, en Navidad y durante el resto del año. Desde el campeonato de Berlín me he pasado cuatro meses seguidos viajando por Estados Unidos, Europa, Qatar, Japón, China, y es muy enriquecedor observar sus costumbres. Todos tienen algo bueno que aportar.

-Una curiosidad: ¿Dormir en tantos hoteles o centros de entrenamiento distinto es complicado?

-Tengo la suerte de dormir bien, en todas las camas. Desde camas altas hasta las de Tokio, donde prácticamente duermes en el suelo. Sé que a algunos compañeros les cuesta más.

-Se ha convertido en una embajadora de Granada. ¿Qué cuenta de esta provincia cuando está fuera?

-Que tenemos de todo, que esta es una provincia multicultural, con historia, pasado, presente y futuro. Con empresas punteras y monumentos como la Alhambra, que es lo más bonito del mundo. Y por supuesto, con poblaciones como Orce, cuna de los primeros pobladores de Europa. Hablar bien de Granada es fácil, no me cuesta. Lo que más me cuesta es alejarme de ella para competir, pero es necesario.