«He transmitido el flamenco allá por donde he ido» ALFREDO AGUILAR Pepe Habichuela | Guitarrista El artista granadino es homenajeado esta noche en un recital en el que le acompañarán figuras como Miguel Ríos, los Morente o los Carmona JORGE FERNÁNDEZ BUSTOS GRANADA Sábado, 22 diciembre 2018, 01:41

Esta noche, en el Palacio de Congresos, un nutrido grupo de amigos y familiares festejarán los sesenta años sobre los escenarios de José Antonio Carmona Carmona, Pepe Habichuela. Se trata de un cumpleaños-homenaje que el mundo del flamenco le dedica al patriarca de una de las sagas de guitarristas más importantes de nuestro país. Tras el éxito obtenido en el Circo Price de Madrid en octubre pasado, Granada acoge esta gran fiesta flamenca que reunirá en el escenario, además del homenajeado, a Miguel Ríos, la familia Morente (Estrella, Soleá y Kiki), Antonio Carmona, Pepe Luis Carmona, Juan Habichuela Nieto y el resto de la familia Habichuela, Pedro 'el Granaíno', Patrocinio Hijo y Alba Heredia. Nieto de 'Habichuela el Viejo', hijo de 'Tío José Habichuela', hermano de Juan, Luis y Carlos, y padre de Josemi Carmona, Pepe está considerado como una institución en lo que acompañamiento al cante se refiere. Con este concierto terminan unas jornadas que han ocupado toda la semana con documentales, mesas redondas y encuentros sobre el gran guitarrista granadino.

-60 años ya en los escenarios ¿Recuerda cómo empezó? ¿Cuáles fueron sus primeros pasos?

-Mis principios fueron con mis hermanos en las cuevas del Sacromonte que estaba lleno de arte, de buenas guitarras y también de bandurrias.

-¿Ha cambiado mucho el flamenco desde aquel entonces?

-Como todo ha ido cambiando. Imagínate desde principio de los años 60 hasta nuestros días... Pero no es mejor ni peor, tan sólo distinto.

-¿Qué momento a lo largo de su carrera recuerda con especial cariño?

-Recuerdo muchos momentos especiales en mi vida, como cuando le toqué a Valderrama, a Pepe Marchena, a Camarón o cuando estuve con Enrique Morente.

-Con Enrique formará un tándem fundamental en la historia del flamenco, con el que grabó varios discos clásicos e imprescindibles. ¿Se puede decir que hubo un antes y un después de su encuentro con Morente?

-Enrique influyó bastante en mi carrera en los años 70-80. Con él aprendí mucho.

-En 2001 grabó 'Yerbabuena' con The Bollywood Strings. ¿Está emparentado nuestro flamenco con la música india?

-Es increíble. Parece que somos hermanos en lo musical.

-Con éste y otros discos, como el que grabó con Dave Holland en 2010, usted ha abierto muchas puertas. ¿Se siente precursor de nuevas generaciones de guitarristas?

-Me siento orgulloso de haber creado escuela. He tocado, además de con Dave Holland, con músicos de todas partes y he trasmitido el flamenco allá por donde he ido.

-¿Hoy por hoy, prefiere la guitarra solista o la de acompañamiento?

-Las dos. Me siento a gusto tanto en la guitarra de acompañamiento como en la de concierto.

-¿Qué le parece que se vuelva a reunir el grupo Ketama?

-Me da mucha alegría. Ketama era un grupo extraordinario de los años 80 formado con mi hijo y mis sobrinos que congregaba mucho público a su alrededor y abrió muchos caminos.

-Detrás de usted llegó la generación de los Ketama y después Juan Habichuela Nieto, Lucas, Juanito... ¿Dónde llegará la saga Habichuela?

-Sigue la saga. No sé dónde llegará. Por detrás vienen los sobrinos y los nietos. En la familia Habichuela hemos sido muy flamencos, no sólo guitarristas, sino también cantaores y bailaores.

-¿No le parecen los homenajes como despedidas?

-En realidad no es un homenaje sino una celebración de mis sesenta años encima de los escenarios.

-¿Qué le queda de granadino?

-Yo soy granadino hasta la médula. Me gustan los churros, los tejeringos, los piononos y la comida de aquí.

-¿Se siente querido en esta tierra?

-Mucho. Me siento muy querido por los flamencos de siempre, pero también por la gente joven que me busca.