Tradición, emoción y cultura en la cocina de Faralá

Asomarse ayer por la tarde a Faralá, el único restaurante granadino reconocido con la preciada y codiciada estrella Michelin, era entrar en un vórtice de ... llamadas de teléfono, alertas, consultas y, por supuesto, reservas. «Llevamos 180 en menos de 24 horas», nos dice Antonio Outeda, el dueño del restaurante. En ese momento llega Lidia Outeda, la jefa de sala y sumiller de Faralá. Y le da su móvil a Antonio. «Toma. No puedo más», le dice antes de volverse al comedor. Más de 150 llamadas es algo difícil de gestionar y toca concentrarse en el primer servicio 'con estrella'.

¿Qué ha cambiado? ¿Cómo se sienten? Tanto Lidia como Cristina Jiménez, la jefa de cocina de Faralá, que luce con orgullo el distintivo de Michelin en su chaquetilla, se encuentran tranquilas y confiadas, pero también reconocen sentir vértigo. «Tenemos claro que la estrella ha llegado gracias al trabajo bien hecho a lo largo de estos años. Un trabajo constante y en progresión continua, siempre en un proceso de mejora constante», nos explican. Efectivamente, en Faralá están satisfechos con el nivel de excelencia alcanzado y con la seriedad de su trabajo, tanto en producto como en cocina. «Pero siempre hay matices y detalles», explican.

«Ahí es donde tenemos que seguir incidiendo. En cocina y en producto, por supuesto, pero también en elaboraciones, en sala y en servicio. En vajilla y en cristal, en atención, en bodega y hasta en las minutas». Es significativo que, el día después de haber conseguido uno de los distintivos más importantes en el mundo de la gastronomía, una de las palabras más pronunciadas por sus artífices sea 'mejora'.

La primera de muchas

¿Qué piensan en Faralá que supondrá esta estrella para nuestra tierra? «Es un reconocimiento a lo bien que se están haciendo las cosas en Granada desde hace unos seis años para acá», responde Antonio. Y tiene claro que será un revulsivo que permitirá abrir otras puertas. «Esta es la primera de más estrellas para otros restaurantes que no tardarán en llegar», vaticina con optimismo.

Volvemos al principio. ¿Cómo están viviendo estas primeras horas? «Desde dentro, incluso siendo parte del sector, creo que no somos conscientes de la importancia que se le concede a la estrella Michelin. Esta mañana, en la cafetería, todo eran efusivas felicitaciones y abrazos. Y lo mismo con la gente con la que nos hemos cruzado por la calle. Es algo increíble», explica Antonio.

Flamenco, parte esencial

Ayer no hubo flamenco en Faralá, uno de los rasgos distintivos del negocio y lo primero que destacó el presentador de la gala Michelin en Málaga. Pero hoy ya sí. «Esta tarde tenemos a Irene Molina al cante, a Rafael Fajardo a la guitarra y a Adrián Sánchez y Conchi Maya al baile», nos dice Antonio. Y es que el flamenco de mayor calidad es parte esencial del concepto de un restaurante que no por casualidad se llama Faralá, evolución de la palabra 'faralaes'. Ni tampoco es baladí que el concepto que define al local se concentre en tres palabras que son toda una declaración de intenciones: 'Tradición, emoción y cultura'.

«Si hablamos de tradición y cultura, ¿qué mejor que el flamenco, que tanta importancia ha tenido y tiene en Granada? Y está la emoción, la que nos depara la música y la que nos tiene que brindar la gastronomía, por supuesto», señala Outeda. Una cocina, la de Faralá, conectada con las raíces y con el compromiso. Con la tierra. «En la provincia de Granada tenemos recursos infinitos, algo que se valora mucho ahí fuera. Lo que tenemos que hacer es ponerlos en valor». Y es que tener entidad propia, ayuda.

Hablamos de cocina con Cristina Jiménez. «Prácticamente el 100% del producto que empleamos en nuestros tres menús, Alborán, La magia del Albaicín y Susurros del Sacromonte; es de Granada. Parto de un producto de calidad excelsa y lo que busco en mis platos es conseguir el mejor sabor con él, sin ceñirme a ningún corsé preestablecido», nos explica. Mientras, su equipo va trabajando con los boquerones, las quisquillas o la gamba roja que pasarán por las mesas unas horas después. Siempre lo mejor del Mar de Alborán. Y lo mismo con los vinos. Lidia nos explica que trabajan con referencias nacionales, andaluzas y, por supuesto, con las granadinas de mayor calidad. También con bodegas internacionales, pero la gran apuesta es por la tierra.

Menús menos tediosos

Unos menús, del más largo, con 11 pases, al más corto, con 7; que no se hacen en absoluto pesados, largos ni tediosos. «Ya no se llevan esos menús de cerca de 20 pases, 4 horas de servicio y una chapa importante», señala Antonio, siempre atento a las tendencias. «Nos amoldamos al ritmo de la clientela, por supuesto, pero en dos horas y media puedes disfrutar del menú Alborán, el más largo, en toda su intensidad». Algo que redunda en el bienestar de la plantilla, también.

¿Es importante la ubicación de Faralá en la Cuesta de Gomérez? «Indudablemente. No por casualidad decimos que estamos a los pies de la Alhambra. Esta es una calle muy especial, y más que debería serlo. Tenemos la Puerta de las Granadas que abre paso a los bosques, y estamos rodeados de creatividad, con los maestros guitarreros y galerías de arte como El Silo Eléctrico. Es una de las calles más importantes de Granada», señala Antonio con orgullo. No es de extrañar que defienda la importancia de la gastronomía en la candidatura a la capitalidad cultural y lo que esta estrella Michelin puede aportar.