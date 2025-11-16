Los tesoros enterrados en el subsuelo de Granada

Jorge Pastor Granada Domingo, 16 de noviembre 2025, 23:53 Comenta Compartir

Les presento a Jerónimo Münzer. Este señor era un médico y cartógrafo alemán que en 1494, poco después de la toma de Granada por los Reyes Católicos, estuvo por estos pagos con el único empeño de conocer y escribir. Y en una de sus crónicas, en las que describe un viaje de Granada a Córdoba, refiere que a su paso por Pinos Puente se encontró con unas murallas y unas cisternas. Münzer se estaba refiriendo, nada más y nada menos, que al yacimiento de Ilurco del siglo I después de Cristo. Se trata de una de las primeras referencias arqueológicas en la Historia de Granada.

Y es que el subsuelo de la capital –y de toda la provincia– está minado de rastros que no solo explican el pasado de nuestro territorio, sino de toda la Península Ibérica e incluso Europa. Ahí está el diente de Orce, un molar con una datación de 1,4 millones de años que está considerado como el resto humano más antiguo del Viejo Continente. Un vestigio que se conserva en el Museo Arqueológico de Granada, en la Carrera del Darro, y que nos sitúa ante la relevancia de todos esos 'tesoros enterrados'. Los que se han descubierto y sobre todo los que quedan por descubrir. Un patrimonio historio, artístico y etnológico que también es un activo para el objetivo de la Capitalidad Cultural de Europa, a la que aspira Granada en 2031.

Y es que Granada suma importantes yacimientos que evidencian el paso de las civilizaciones desde hace 1,4 millones de años hasta la Edad Moderna. La razón la explica el arqueólogo Ángel Rodríguez Aguilera. «De Sierra Nevada hacia arriba, o sea las depresiones y altiplanos de Baza y Guadix, era el lugar de paso desde el Calcolítico entre el Valle del Guadalquivir y el Levante, y de Sierra Nevada hacia abajo encontramos riqueza en forma de minería, recursos naturales y la conexión geográfica natural con la Costa a través del Valle de Lecrín», comenta. Es decir, se daban las condiciones propicias para que hubiera asentamientos desde la Prehistoria. Todos dejaron un legado que, poco a poco, va aflorando. «Está presente en el paisaje», asevera.

Pongamos el foco en la ciudad de Granada. Todo empezó con el polémico Juan de Flores en 1754. Es cierto que la historiografía lo sitúa como un falsificador de reliquias –las enterraba y luego las desenterraba en forma de hallazgo–, pero también es igual de cierto que encontró edificios de enorme relevancia para entender Granada durante el imperio de Roma como la plaza enlosada de mármol de Sierra Elvira donde estuvo el foro, en el Albaicín –en las inmediaciones de lo que hoy día es el Huerto de Carlos–, o la escalinata monumental que probablemente conduciría hasta la curia. Después en el siglo XIX vino la Comisión Provincial de Monumentos, cuya principal función era el 'rescate' de todo lo que pudiera resultar interesante, o la labor de personajes como Manuel de Góngora o Manuel Gómez-Moreno, los antecedentes de la arqueología científica que se empezó a aplicar en el siglo XX.

Teniendo en cuenta la trascendencia de Orce, del Parque Megalítico de Gorafe, la necrópolis de Basti, el teatro romano de Guadix, la Villa de Salar, las fortificaciones de Íllora , Montefrío o Moclín, Medina Elvira en Atarfe, Almuñécar y Salobreña, los baños árabes de Churriana, la Zubia o Cogollos Vega… destaquemos a continuación cinco enclaves urbanos de Granada que debe conocer sí o sí.

Mondragones El barrio donde probablemente se celebró el Concilio de Iliberis

Mondragones fue un floreciente barrio de la Granada de Roma. Su origen fue una tumba principesca del siglo V antes de Cristo, en la etapa de los iberos. El suburbio fue creciendo en importancia hasta conformar un núcleo poblacional hasta el siglo VII después de Cristo con una trama ortogonal estructurada en torno al cardo y el decumano. Tuvo unas termas públicas con espacio de recepción, atrio y 'pediluvium' para el lavado de los pies. Contaba además con una zona productiva constituida por un lagar y una enorme almazara de aceite, la más grande de la Bética Romana.

Ampliar Restos de la primera iglesia cristiana de Granada, en los Mondragones. ALFREDO AGUILAR

Respecto a la zona residencial, se ha excavado el 'domus', la casa señorial donde había hermosos mosaicos que se pueden ver en el patio del Museo Arqueológico. Los espacios religiosos y representativos están confirmados como auténticos hitos de la arqueología. No solo hallamos la primera iglesia de Granada, sino también una construcción donde los arqueólogos ubican la celebración del Concilio de Iliberis, uno de los más destacados de la cristiandad.

Villa romana de la calle Primavera La suntuosa casa de la aristocracia granadina

La villa aristocrática de la calle Primavera, en los Vergeles, está fechada entre los siglos I y V después de Cristo. También se localizaron bellísimos mosaicos –más otros cuantos que siguen ocultos–.

Ampliar Arqueólogos trabajando en uno de los mosaicos de la villa romana. IDEAL

Desde 1991 se han desarrollando un total de seis campañas y los expertos apuntan que harían falta unas cuantas más. Hablamos de una parcela de unos 2.500 metros cuadrados. El complejo constaba de un ninfeo –una fuente pública decorativa– y áreas de culto al dios iraní Mitra. Los edificios se realizaron soterrados. Se observa un ábside y un canal de agua.

Alhambra El relato del monumento que se escribe en el subsuelo

La Alhambra no deja de deparar sorpresas. Lo último, un puente nazarí de más de diez metros de longitud que daba paso a la ciudad palatina a través de la Puerta del Arrabal (Cuesta de los Chinos), la recuperación de una escalera y unos grafitis del siglo XVI. En el Bastión de los Reyes Católicos. Todo lo que se hace en la Alhambra lleva asociado un completo estudio arqueológico que permite seguir construyendo el relato de un monumento cuya génesis comenzó en el siglo XIII. El primer palacio que se erigió fue el Partal.

Ampliar La arquelogía ha sacado a la luz un puente nazarí en el Baluarte de los Reyes Católicos, en la Cuesta de los Chinos. PEPE MARÍN

En los próximos años se llevarán a cabo excavaciones que pueden arrojar mucha luz sobre cuestiones como el sistema hidráulico desde el río Darro hasta la Alhambra. También habrá actuaciones en la almunia de Dar Al-Arusa, situada por encima de la Silla del Moro, y en el propio Cerro del Sol. Queda pendiente de saber algo más del Palacio de los Abencerrajes, en el Secano.

Paseo Lineal de la Muralla Los 1,3 kilómetros que explican la ciudad musulmana

El tramo de 1,3 kilómetros comprendido entre el Arco de las Pesas y la Puerta Monaíta es clave para entender cómo era la Granada musulmana, entre los siglo XI y XII. Gracias a ello sabemos cómo era la primitiva muralla desde Roma y cómo evolucionó la fortaleza en el periodo islámico.

Ampliar El arco de las Pesas, en el Albaicín, uno de los hitos que explica la importancia de la muralla lineal. ALFREDO AGUILAR

Desde la cuesta de la Alhacaba se aprecian los torreones semicirculares y en el interior otro frente amurallado del siglo XI. Entre ambos lienzos, el Paseo Lineal.

Alfares de Cartuja La gran fábrica de cerámica de Granada

Estamos, sin lugar a dudas, ante uno de los principales yacimientos de Granada. Tanto que es lugar habitual de prácticas para el alumnado de Arqueología de la Universidad, propietaria de esta parcela. Los primeros sondeos fueron acometidos por el padre Sotomayor en los años sesenta de la pasada centuria. No se ha parado de trabajar hasta la actualidad. Hablamos del barrio de los artesanos de la Granada de Roma.

Ampliar Alfar de Cartuja. RAMÓN L. PÉREZ

Una de las concentraciones fabriles de cerámica más grandes de la Península. Han aparecido los hornos, pero también las estancias preparatorias del barro. Se elaboraron elementos de vajilla y material constructivo como tégulas o ladrillos.

