Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
José García Román, ante la ventana del Aula Rosa Sabater del Auditorio Falla, con la partitura de su obra. J. A. M.

JOSÉ GARCÍA ROMÁN, COMPOSITOR

«El término fama viene de fumus, y sólo pienso que mi futuro es mi presente»

El granadino acaba de cumplir 80 años, y celebra con la OCG el cincuentenario de 'Stabat mater', una de sus obras capitales

José Antonio Muñoz

José Antonio Muñoz

Granada

Jueves, 27 de noviembre 2025, 00:32

Comenta

El compositor granadino José García Román (1945) mira la vida con el convencimiento de haber dado lo mejor de sí mismo, a veces luchando contra ... una naturaleza tímida, que, sin embargo, destila firmeza y convicción. Mañana viernes, la OCG interpretará su 'Stabat Mater', una de las obras capitales de una producción tan amplia como musicalmente comprometida.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así es el menú que sirven en Faralá, el primer Estrella Michelin de Granada capital
  2. 2 Varios familiares consiguen huir a tiempo tras declararse un incendio en su vivienda en Atarfe
  3. 3

    La nueva San Antón no tendrá terrazas
  4. 4 Dos detenidos por el homicidio de la mujer hallada muerta en una caravana en Motril el año pasado
  5. 5 El Ayuntamiento derriba la Huerta de la Mariana
  6. 6

    Libertad para la expareja de la mujer hallada muerta en una caravana en Motril
  7. 7 La fecha en la que volverá a llover en Granada tras las heladas
  8. 8 El pueblo de Granada que llegó a tener 34 refugios de pastores y labradores para protegerse de la lluvia
  9. 9 Carrefour contrataca con una oferta en su propio aceite de oliva virgen extra
  10. 10 Dos detenidos en Granada por estafar y explotar laboralmente a extranjeros en situación irregular

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «El término fama viene de fumus, y sólo pienso que mi futuro es mi presente»

«El término fama viene de fumus, y sólo pienso que mi futuro es mi presente»