«El término fama viene de fumus, y sólo pienso que mi futuro es mi presente»

El compositor granadino José García Román (1945) mira la vida con el convencimiento de haber dado lo mejor de sí mismo, a veces luchando contra ... una naturaleza tímida, que, sin embargo, destila firmeza y convicción. Mañana viernes, la OCG interpretará su 'Stabat Mater', una de las obras capitales de una producción tan amplia como musicalmente comprometida.

«Sé muy bien quién soy, como diría don Quijote», afirma. «Y, con todos los respetos hacia quien me tiene en la más alta consideración, no soy nadie. Cuando compongo, en ocasiones, el ascensor de mi autoestima baja al sótano». Asegura que en la pirámide de la música, arriba está la trinidad –Bach, Beethoven y Mozart– y él no deja de ser gravilla en la base, abocada al olvido más absoluto. Con todo, se siente parte de ese 'ethos' que, en su caso, le conecta con una generación de músicos en la que se inscriben nombres como Castillo, Bernaola, Luis de Pablo o Cristóbal Halffter, que han marcado la historia sonora reciente de nuestro país. Sin pensar en la fama. «Fama es fumus, lo tengo claro», señala. «Mi futuro es mi presente».

Anécdotas

Sobre la obra que interpretará mañana la OCG, atesora, no sin cierto rubor, múltiples anécdotas. Desde la aficionada que a voz en grito pidió en la Catedral que el 'Stabat Mater' se grabara, hasta quien le tachó de afeminado tras su escucha. «Esta no es una música lánguida ni blanda. 'Stabat' no alude a estar; es permanecer de pie. Y es esa actitud de dignidad de una madre ante el sufrimiento de su hijo la que mi obra reivindica», afirma García Román.

Su trayectoria la marca su relación con Juan-Alfonso García, los Cursos Internacionales Manuel de Falla, el Conservatorio, los cursos de verano de Darmstadt y Granada, ciudad en la que se colocó al margen de tendencias y familias cortesanas, y en la que, es de ley afirmarlo, también ha sido víctimas de chanzas sin profundidad intelectual. Afortunadamente, para desdoro de sus autores, esas chanzas quedaron negro sobre blanco.

García Román no cuenta sus batallas como heridas, sino como adornos de su existencia. Sobre la, a veces, escasa consideración que la música contemporánea tiene frente a otras disciplinas como el arte de esta época, es categórico: «Un cuadro se ve en un minuto; una obra sonora puede durar una hora. Y quien no conecta con ella tiene más tiempo para preguntarse qué hace allí». Nunca ha sentido la presión de escribir para gustar, y piensa que la inspiración compositiva es, como en alguna ocasión dijo Stravinsky, el resultado de transcribir lo que se oye dentro, o como afirmó Bach, lo que ocurre cuando los dedos se colocan sobre las teclas adecuadas.

Observa la candidatura a la Capitalidad Cultural como una ocasión para paliar carencias que se arrastran desde hace años

Le duele una ciudad que en lo musical cambió después de 1952, cuando echó a andar el Festival. Luego llegaron hitos como la creación de la propia OCG, que pudo ser la Orquesta de Andalucía hasta que un poderoso caballero cebado a orillas del Guadalquivir se cruzó por medio. Y entiende la candidatura a Capital Cultural en 2031 como una oportunidad para paliar las carencias infraestructurales y de concepto que Granada arrastra desde hace décadas. García Román es hoy genio, ingenio y figura. Y no va a cambiar.