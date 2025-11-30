Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Correa y Abras depositan una corona sobre la tumba de Ganivet. A. Arenas

Tercer homenaje del Centro Artístico a Ángel Ganivet

En el acto celebrado en el Cementerio de San José intervinieron integrantes del Círculo de Lecturas Dramatizadas y el coro

Antonio Arenas

Antonio Arenas

Granada

Domingo, 30 de noviembre 2025, 10:29

Comenta

¡Quién le iba a decir a Ángel Ganivet, escritor granadino y diplomático que murió por decisión propia ahogado en las gélidas aguas el río ... Dvina de Riga (Letonia) el 29 de noviembre de 1898, que sería recordado por sus paisanos 127 años después con la lectura de fragmentos de sus obras y una actuación coral! Por tercer año consecutivo, el Centro Artístico homenajeaba en la fresca mañana del sábado al autor de 'Granada la bella' al que también honraron depositando una corona de laurel cruzada con los colores de la bandera española y el reparto de una edición facsímil, gentileza de la Diputación Provincial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Meteorólogos advierten de cómo serán las tormentas en Granada este domingo
  2. 2 El restaurante de Granada que triunfa a base de arroces y cachopos: «Queremos abrir otro local»
  3. 3 Hoy se inauguran las luces de Navidad en Granada: horario, nieve artificial y villancicos
  4. 4 Muere Fermina Jiménez, histórica del feminismo y CajaGranada
  5. 5 Le reventó el ojo a un hombre en un pub de Granada y ahora va ir siete años a la cárcel
  6. 6

    La heroína vuelve a las calles de Granada
  7. 7

    Muere un hombre de 83 años tras incendiarse su vivienda en el Albaicín
  8. 8 La traductora que dejó su trabajo en Barcelona para cultivar la fruta del dragón en un pequeño pueblo de Granada
  9. 9 Prisión para 14 vecinos de la Costa de Granada que introducían inmigrantes de forma clandestina
  10. 10 Tendrá aceite de oliva gratis de por vida al plantar 10 hectáreas de olivos con un agricultor andaluz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Tercer homenaje del Centro Artístico a Ángel Ganivet

Tercer homenaje del Centro Artístico a Ángel Ganivet