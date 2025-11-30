Tercer homenaje del Centro Artístico a Ángel Ganivet

¡Quién le iba a decir a Ángel Ganivet, escritor granadino y diplomático que murió por decisión propia ahogado en las gélidas aguas el río ... Dvina de Riga (Letonia) el 29 de noviembre de 1898, que sería recordado por sus paisanos 127 años después con la lectura de fragmentos de sus obras y una actuación coral! Por tercer año consecutivo, el Centro Artístico homenajeaba en la fresca mañana del sábado al autor de 'Granada la bella' al que también honraron depositando una corona de laurel cruzada con los colores de la bandera española y el reparto de una edición facsímil, gentileza de la Diputación Provincial.

En torno a la 12 del mediodía, los integrantes del Círculo de Lecturas Dramatizadas del Centro Artístico y del coro de esta entidad se fueron congregando a la entrada del cementerio de San José, para dirigirse al primer patio donde se encuentra una modesta sepultura, junto a la calle central, en la que están depositados los restos de Ganivet. El vicepresidente, Juan Chirveches, como coordinador del acto, sería el primero en intervenir. Lo haría recitando unos versos del escritor incluidos en su obra 'El escultor de su alma': «Quién pudiera rosa ser, /que en naciendo se deshace,/ y muere allí donde nace». Después agradecería a Emucesa las facilidades concedidas, así como a las personas participantes, especialmente a Rafael Cámara, por la dirección del coro, a la vocal de música, Carmen Rico, y a Genís Campillo por su trabajo al frente del Círculo de Lecturas. Seguidamente el presidente, Joaquín Alfredo Abras, y la presidenta de honor, Celia Correa, depositarían la corona de laurel.

Vida de Ganivet

En su alocución Joaquín Abras haría un recorrido por la vida y obra del homenajeado nacido en Granada el 13 de diciembre de 1865, en la casa de sus abuelos paternos en la calle de San Pedro Mártir. Seguidamente Genís Campillo iría dando paso a sus compañeros comenzando por Charo Calle, que leería la espinela 'Quién pudiera rosa ser…' seguida de fragmentos de 'Granada la bella' por parte de María Parra, que leería 'Congresos', Francisco de Paula, que por momentos se convertiría en pregonero (Agua), el propio Genís (Ferrocarril) y, de nuevo, Charo Calle (Embovedado).

Tras el acto poético llegaría el turno de la actuación musical que por la temática de los temática y el lugar donde se interpretaron sonó a música celestial. Concretamente, Rafael Cámara señaló que los mismos habían sido seleccionados por el director de esta agrupación coral, Jorge Rodríguez Morata, siendo estos, 'Signore delle cime', una pieza de Giuseppe de Marzi dedicada a un amigo fallecido, y se continuó con un precioso 'Padre Nuestro' del maestro Madina sobre la cercanía de la vida eterna. La tercera pieza fue 'Adoramus te Christe' de Théodore Dubois, que se suele interpretar en Semana Santa y, para terminar, 'Cerca de ti Señor', que habla de la cercanía entre la vida terrenal y la eterna. El acto fue grabado para el documental 'Ganivet' dirigido por José Luis Hernández Arango.