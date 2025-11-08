«El teatro familiar no puede seguir siendo el patio de atrás»

Si hubiera que definir a una categoría profesional que respondiera a la denominación de 'currantes de la cultura', Julia Ruiz Carazo (Granada, 1964), encajaría perfectamente ... en ese perfil. Mientras prepara nuevo espectáculo con MagoMigue y se preocupa de que todo vaya bien en el Festival de Teatro para la Infancia y la Familia (TIF), la Sociedad General de Autores (SGAE) le ha otorgado su Premio de Teatro para la Infancia por su obra 'Speed queen'. La ciudad perdió una buena médico, pero ha ganado a alguien que lleva décadas sanando desde la cultura.

–Tras recibir el premio, ¿se siente más autora que directora?

–Quien me conoce sabe que no me siento escritora. Sin embargo, hace un par de años me inscribí en varios cursos de dramaturgia porque quería reconciliarme con esa faceta mía. Vengo de una educación universitaria de la rama de Ciencias, y no me había formado en este aspecto nunca, por más que después de tantos años dirigiendo tenga mi propia visión sobre qué es el escenario y qué podemos hacer en él.

–Entonces, ¿cuál fue el origen de 'Speed queen'?

–Tras uno de los cursos, la profesora, Maribel Carrasco, nos animó a terminar el trabajo que iniciamos, y de esa obligación que adquirí con ella y conmigo misma nació 'Speed queen', como un texto que debía ser llevado al escenario, pero sin los límites de medios –escenario, reparto– que habitualmente me autoimpongo en mi condición de directora y responsable de mi compañía. Por eso, lo he escrito desde la libertad. El objeto de la obra es la preadolescencia y la adolescencia misma. y la protagonista se llama Mati, una chica que se enfrenta a muchos de los problemas normales en esa edad.

–Su compañía, La Sal, existe desde hace un cuarto de siglo.

–Así es. Comencé en este mundo como actriz, al principio compaginando los estudios de teatro con los de Medicina. Cuando me quedaban cuatro asignaturas para acabar la carrera, decidí decirles a mis padres que me iba a estudiar a Madrid, y ellos se echaron las manos a la cabeza. Tras siete años aprendiendo y trabajando en la capital, volví, terminé Medicina y continué dedicándome al teatro. Cuando se montó la compañía empecé como actriz. En 2002 me quedé embarazada, porque quería ser madre, y comprobé con curiosidad cómo incluso había gente en mi entorno que me daba casi el pésame. En los meses previos a dar a luz escribí 'El gran traje' –un título que aún se sigue representando–, que recibió una buena cantidad de premios. No me gusta estar en primer plano, y pasar al segundo fue una digestión complicada. Con todo, siempre le digo a mi hija que, si no fuera por ella, quizá seguiría actuando y no habría dirigido jamás.

–En todo este tiempo, ¿cuál ha sido la mayor complicación a la que se ha enfrentado?

–Siempre me han gustado los retos, pero lo cierto es que para quien hace teatro familiar no siempre hay buenos textos, por lo que nos hemos arriesgado con ideas que mezclaban, por ejemplo, danza y circo, sin apenas palabras. Hemos tratado de obtener el máximo partido del escenario o de espacios no convencionales.

Lo imprevisible

–Trabajar con bebés y niños tan pequeños, ¿qué riesgos entraña?

–Sobre todo, la imprevisibilidad. El no tener claro si algo va a funcionar. Nos hemos encontrado con que giros que a nosotros nos parecían planos, puestos ante el público atraían la atención, y con 'gags' que en la sala de ensayos nos parecían geniales y a los que los pequeños no les hacían ni caso. Hemos tenido que investigar mucho, ver sus reacciones, para ofrecer algo que les llegara, verdaderamente.

–¿Al público joven se le conoce en la escuela?

–Totalmente. Creo que mostrar sensibilidad, empatía, es muy difícil si no estás en contacto con su entorno. Ya no es suficiente con que una compañía llegue a un espacio y haga 'el teatrillo'. Si me dedico a la infancia, no puedo trabajar con clichés, necesito meterme en el aula, dialogar con ellos, preguntarles qué piensan, qué sienten. Si no confronto el texto, aunque no esté acabado, con quienes son sus destinatarios, no hago bien el trabajo.

–El Festival de Teatro TIF, que usted dirige, ¿qué aporta al panorama cultural granadino?

–Es un escaparate para el teatro familiar, que para muchos programadores ha sido siempre como el patio de atrás, el pariente pobre del sector, menospreciado en muchas ocasiones con cachés más bajos que el teatro para adultos. El TIF es una consecuencia lógica de la realidad palpable de que Granada es uno de los grandes focos de esta especialidad escénica en nuestro país. Conozco esta ciudad y a las personas que hacen teatro. Ofrecemos algo que no es habitual que se ofrezca, hay pocos ciclos como este. Además, estamos creciendo mucho y se le está considerando por parte de grandes compañías nacionales e internacionales.

–¿Cómo está siendo la respuesta del público?

–Las entradas para centros escolares ya están agotadas, y hay lista de espera. Es el primer año en que nos ocurre esto. Nuestra labor es atraer cada año a la programación a las compañías más punteras, y eso sólo puede hacerse a partir de una relación personal y directa con ellas. Algunas de estas compañías han sido muy generosas con nosotros desde el principio, y han venido a Granada cobrando unos cachés muy inferiores a los habituales. Además, valoramos mucho la labor social que realiza el Festival, acercando el teatro a niños y jóvenes de todos los barrios y todas las extracciones sociales.