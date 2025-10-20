El Teatro Alhambra pone en escena 'Todos los ángeles alzaron el vuelo', dirigida por Paco de La Zaranda y escrita por Eusebio Calonge El miércoles 22, Día del espectador, podrá verse el cabaret tragicómico 'La mujer que mató a todo', de Nia CorCor

El Teatro Alhambra, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte y gestionado a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, trae hasta su escenario la obra 'Todos los ángeles alzaron el vuelo', de la compañía jerezana La Zaranda, donde se encuentran el misterio, riesgo y una ofrenda a voces silenciadas. El espectáculo estará en cartel los días 24 y 25 de octubre a las 20.00 horas. Antes, el miércoles 22 a la misma hora y Día del espectador, llegará hasta el espacio escénico el cabaret tragicómico 'La mujer que mató a todo', de Nía CorCor con la que repasa los juicios y los prejuicios de la sociedad.

En cuanto a 'Todos los ángeles alzaron el vuelo', La Zaranda se adentra en el territorio más hostil de lo cotidiano desde la tradición picaresca. La compañía aborda esta obra «con su desolador humor, cruzando la lectura social en busca de un sentido de elevación, abre la puerta a lo poético dentro de lo sórdido, una ranura de luz en lo oscuro. Llegando hasta otros limites donde se conjuga realidad y ficción, existencia y escenario». Así lo ha explicado el autor del texto, Eusebio Calonge.

Por otro lado, el director de la compañía, Paco de La Zaranda, describe la obra como «ángeles que arrastraron las alas por esquinas sombrías, por habitaciones por hora, consumiendo sus paraísos artificiales. Juegan con cartas marcadas su partida perdida de antemano. Acorralados por la violencia les quedan sólo unos pocos sueños por gastar. Personajes que más allá de las tapias de la cárcel o los límites de la periferia, saben que la condena es su propia existencia. Un destino que no se puede esquivar, aunque sus corazones brujuleen tras el amor. Hasta de lo más sórdido surge la esperanza. Flores del basurero que crecen en la noche».

La compañía jerezana cuenta con una trayectoria que se remonta cuarenta y ocho años atrás, cuando inició su andadura teatral. Desde entonces, ha desarrollado una poética teatral que lejos de fórmulas estereotipadas o efímeras, se ha consolidado en un lenguaje propio, que intenta evocar a la memoria e invitar a la reflexión y que le ha valido un gran prestigio internacional.

Si algo destaca de La Zaranda es su compromiso existencial y el valor de sus raíces tradicionales a partir de la cual construye una simbología universal. Además, el uso de ciertos recursos dramáticos, como la búsqueda de una poética trascendente sin alejarse de la cotidianidad, el uso simbólico de los objetos, la expresividad visual, o la plasmación de personajes vivos, son constantes en sus creaciones. Del mismo modo, su riguroso proceso de creación y trabajo en comunidad son ejes centrales de su método de trabajo desarrollado en estas casi cinco décadas.

El miércoles 22, a las 20:00 horas, llega hasta el escenario del Teatro Alhambra la compañía de Nía Corcor con el montaje 'La mujer que mató a todo', de la que es autora, productora, directora e intérprete. Se trata de un cabaret tragicómico en 11 cuadros, unipersonal, peripatético y sicalíptico, en el que se tratan los juicios y prejuicios, internos y externos, y de cómo la gente se salva y se condenan a diario.

En opinión de la artista, la obra se sustenta conceptualmente en el feminismo como teoría y práctica política y filosófica; la reivindicación de la maternidad como ingrediente esencial de la propia vida; la salud mental, ese frágil equilibrio entre la fantasía bien ubicada y lo patológico y la obra plástica, que complementa y enriquece la narrativa escénica. Todos estos ingredientes dialogan y se funden en escena, sugiriendo e invitando al público a la reflexión, desde el humor.

Estefanía Cortijo Corella, Nia Corcor, ha forjado su trayectoria en compañías como LaSaL teatro (donde fue galardonada como mejor actriz en FETEN 2005), Vagalume teatro, Alsuroeste Producciones, Laviebel o Animasur. Calle, sala, superproducciones, minimalismos, clásicos, performances, cabaret… Es la mitad de Las XL, el dúo de humor feminista con más de una década de risas y reivindicaciones. Entre sus desafíos recientes: dirigir, actuar, cantar y producir una ópera rock.

En 2023 funda Nía Corcor, su propia compañía bajo la premisa de que lo personal es político, explora su propia experiencia para dar voz a lo invisible, trazando un camino de lo individual a lo colectivo, siempre con el humor y el cabaret como vehículos expresivos.

