Tarde de fiesta

La faena no está siendo lucida y el diestro debe abreviar. Sabe que ha desaprovechado una tarde de triunfo. Otra más. Y son muchas en los últimos tiempos. El astado embiste con nobleza, no ha perdido las manos, tiene hechuras de toro bravo y ese sello inconfundible que distingue a los de su ganadería: empaque, trapío y nobleza. Entonces le viene a la mente el día de su debut en una plaza de primera junto a los más grandes del escalafón. Pocos tuvieron la suerte de aprovechar el momento que la vida le brindó: lo que todo aspirante sueña el día de su alternativa. Y no han pasado tantos años como parece, solo diez. Pero eso es toda una vida para un matador que lucha no solo por llegar a lo alto, sino también por mantenerse entre los mejores, que es acaso lo más difícil, como suelen decir los maestros veteranos. Y qué buenos recuerdos acaba de rescatar de pronto de lo más recóndito de su memoria: entrevistas, autógrafos, hoteles de cuatro estrellas, buenos contratos, fama y muchas, muchas mujeres pendientes de él y suspirando por un paseíllo privado vestido de luces. Cuántas veces se entregó. Y ahora se lamenta de lo que un día ha llegado a ser y ya no es.

Pero el viento... No ha dejado de soplar en toda la tarde. Es molesto, pegajoso y distrae al animal. El público pita al torero y le hace retornar de esos diez años revividos de sus mejores tiempos a la dura realidad de una plaza de tercera, con graderío portátil. También los héroes han de bajar a la arena y conocer la miseria para valorar el triunfo cuando se consigue: así se afrontan las cornadas que la vida te tiene reservadas. Fue lo que le dijeron el primer día que llegó como aprendiz a la escuela de tauromaquia. Y aún no lo ha olvidado, claro que no. Tengo que ser un profesional, se mentaliza apretando los dientes. Entonces toma el estoque, respira profundamente y se dispone a rematar la faena sin cuadrar al toro. El resultado no es muy diferente del que cabe esperar en esa tesitura: unos pasos precipitados, un resbalón inoportuno y un pinchazo hondo que no es suficiente para derribar al animal. Se ha librado de la cornada porque el toro es noble y no tira derrotes. Un abrupto rumoreo, cada vez más sonoro e incómodo, empieza a extenderse por el graderío.

Pero la arena... Se acumula en el tendido de sombra, se nota que no la han regado. No he venido aquí a lidiar contra los elementos. Ya no me respetan, piensa. Después de tres avisos y otros seis descabellos, por fin, el torero ha acabado con su enemigo en una tarde para olvidar. Ahora, como buen profesional, debe respetar y hacer cumplir el protocolo de la ceremonia. Se va al centro de la plaza, saluda al presidente y es entonces cuando el público empieza a sacar los pañuelos negros en medio de una bronca de las que hacen época. Todo el tendido de sombra es un clamor. También desde las bancadas expuestas al sol flamean los pañuelos como en una hemorragia de brea. Recuerda entonces alguna de esas tardes en que su inspiración no conseguía fundirse con la armonía estética de la embestida del toro y debía aplicarse con oficio y entrega para disimular y minimizar la frustración. Jamás en su trayectoria cosechó una bronca, pitos, todo lo más. Pero eran otros tiempos, ya muy lejanos, y ahora la petición es mayoritaria. Tan es así, que el presidente no tiene más remedio que sacar también su pañuelo negro. Tarda unos segundos porque no está a mano. Lo tiene guardado en una caja llena de polvo, aún con la etiqueta puesta de cuando se compró hace treinta y cinco años... O más. Es la primera vez en la historia que el presidente de un festejo airea un pañuelo de ese color.

Pero el reglamento... Es muy claro y el torero debe someterse a él. Así lo han respetado todos, desde que en tiempos de Pepe Hillo, el torero favorito de Carlos IV, se sentaron las bases de un reglamento que dignificara su oficio. ¿Pero quién es él para contradecir a tantos maestros que le han precedido en la historia: Curro Guillén, Pedro Romero, Mazzantini, Rafael 'El Gallo', Juan Belmonte, Ordóñez, Manolete o Dominguín, y tantos y tantos otros que vinieron después? Sabe que debe aceptarlo y escribir una nueva página en la historia de la tauromaquia. Quizá su nombre va a figurar en el futuro entre ellos, aunque no de la manera que él siempre había deseado.

Se queda en el centro de la plaza y espera la llegada del ganadero. Él es un hombre bonachón, muy respetado por todos. También por él. Cuántas veces he entrenado en sus tentaderos, recuerda el torero con nostalgia. ¿Por qué la vida, que me ha regalado aquellos momentos de plena felicidad, tiene que compensar la balanza con estos desplantes tan amargos?, se pregunta.

-«¿Derecha o izquierda?», le pregunta el ganadero al llegar a su altura.

- «La que quieras, papá», responde resignado, sin sentirse con fuerzas para sostenerle la mirada.

Entonces el ganadero despliega la hoja de su navaja y secciona de un tajo la oreja derecha de su hijo.

-«¡Para que aprendas!», le reprende antes de dar la vuelta al ruedo con su insólito trofeo.

Y ahora sí, el público prorrumpe en una atronadora ovación.