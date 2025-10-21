Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El surf rock sesentero de la girl band La Luz llega este jueves a Granada

Las entradas para el concierto, que abrirá con el pop psicodélico de los granadinos Unidad y Armonía, están a la venta en DICE

Ideal

Martes, 21 de octubre 2025, 12:57

Esta semana, el rock surf con tintes de los años 60 de La Luz hará retumbar las paredes de la sala Lemon Rock de Granada dentro de la programación de SON Estrella Galicia. Será el jueves 23 de octubre cuando Shana, Marian, Alice y Lena aterricen en la ciudad andaluza con sus canciones a medio camino entre las melodías surf ensoñadoras y el pop más pegadizo. Las entradas para el concierto, que abrirá con el pop psicodélico de los granadinos Unidad y Armonía, están a la venta en DICE.

La Luz es un cuarteto femenino creado en 2012 en Seattle que combina armonías kitar de estilos doo wop y pop, con música surf, teclados típicos de garaje-rock de los 60 y ritmos sencillos y pegadizos del rock and roll original. Tras publicar su primer disco, «It's Alive», en 2013 emprendieron una larga gira por Estados Unidos y Europa en las que sentaron las bases de su sonido. A principios de 2015, comenzaron a grabar su segundo álbum en una tienda de tablas de surf de San Dimas, California, donde Ty Segall ejercía de productor e ingeniero. Titulado «Weirdo Shrine», se lanzó en agosto bajo el sello Hardly Art consolidándose como uno de los imprescindibles del año para la crítica internacional.

En 2018 editaron «Floating Features», un trabajo con el que aumentaron considerablemente su espectro sonoro para llegar a registros más amplios que el característico garage surf que las dio a conocer. Su última referencia hasta la fecha, «News of the Universe», publicada en 2024 de la mano de Sub Pop, ha cosechado también excelentes críticas, consolidando a La Luz como una de las bandas más importantes de la actualidad. Doce canciones sin complejos descaradamente femeninas que sonarán con toda su fuerza este jueves en el concierto de la sala Lemon Rock de Granada de la mano de SON Estrella Galicia.

