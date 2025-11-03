Sting anuncia concierto en la Plaza de Toros de Granada

Hoy, el artista ganador de 17 premios Grammy, STING, ha anunciado un nuevo concierto en España dentro de su aclamada gira mundial «STING 3.0», ... presentada por Cherrytree Music Company y Live Nation, que tendrá lugar el miércoles 15 de julio en la Plaza de Toros de Granada, Andalucía.

Acompañado por el virtuoso guitarrista y colaborador de largo recorrido Dominic Miller y el dinámico batería Chris Maas (Mumford & Sons, Maggie Rogers), el público tendrá la oportunidad de disfrutar de Sting interpretando sus temas más electrizantes y algunas rarezas de su atemporal discografía.

La gira mundial «STING 3.0» ha agotado entradas en varias ciudades y ha comenzado con críticas entusiastas:

«Fue una de esas noches —intérpretes y actuaciones de clase mundial en un espacio íntimo— de las que se hablará durante años.» (Oakland Press)

«Sting combina carisma, intelecto y sofisticación sonora en esta gira.» (USA Today)

«La voz de [Sting] sigue tan fuerte como siempre, continúa siendo uno de los mejores bajistas de todos los tiempos y es un intérprete consumado.» (Consequence)

«…un nivel de destreza artística y presencia escénica tan admirable como hipnótico.» (The Atlanta Journal-Constitution)

La aclamada gira continuará con una serie especial de conciertos programados en Norteamérica y Europa.

A lo largo de su distinguida carrera, el miembro del Rock and Roll Hall of Fame, Sting, ha recibido 17 premios GRAMMY® y ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo, tanto por su trabajo en solitario —como uno de los artistas más singulares del panorama internacional— como por su etapa como líder de The Police.

Compositor, cantante, actor, escritor y activista, Sting, bajo la gestión de Martin Kierszenbaum/Cherrytree Music Company, también ha sido galardonado con un Globo de Oro, cuenta con cuatro nominaciones a los Premios Óscar, una nominación a los Tony Awards, el Century Award de Billboard Magazine y los Kennedy Center Honors.

El compromiso de Sting con las organizaciones de derechos humanos, como Rainforest Fund, Amnistía Internacional y Live Aid, refleja el alcance universal de su arte.

Junto a su esposa Trudie Styler, fundó en 1989 el Rainforest Fund, destinado a proteger tanto las selvas tropicales del planeta como a los pueblos indígenas que viven en ellas.