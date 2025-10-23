Soleá Morente presenta su álbum 'Sirio B' en el Teatro CajaGranada

Ideal Jueves, 23 de octubre 2025, 14:14 Comenta Compartir

El sábado, 22 de noviembre, a las 9 de la noche el escenario del Teatro CajaGranada acogerá el concierto en directo de Soleá Morente, en el que presentará su nuevo álbum 'Sirio B'.

Las entradas para este concierto, que está patrocinado por CajaGranada Fundación, CaixaBank y Cervezas Victoria, se pueden adquirir tanto en el sitio web de venta de entradas de CajaGranada Fundación como en la taquilla del Centro Cultural CajaGranada, y tienen un precio de 23,50 € en venta anticipada. Igualmente, en caso de no agotarse, será posible adquirirlas en la taquilla del Teatro CajaGranada una hora antes del espectáculo a 26,50 €.

Soleá Morente y su nuevo álbum 'Sirio B'

Soleá Morente se caracteriza por ser una artista camaleónica, con un espíritu parecido al de Bowie, capaz de engancharse a las diferentes tendencias musicales que van surgiendo con un éxito inusitado. Pero con su último disco ha dado un salto impactante. 'Sirio B' es el resultado del trabajo que durante muchos meses ha desarrollado junto con Guille Milkyway (LA CASA AZUL). Es un álbum en el que el mestizaje, el pop y la electrónica se dan la mano para hacernos bailar, emocionarnos y dejar una huella imborrable en nuestras memorias. En él encontramos hits incontestables ('Gitana María', 'Ahora O Nunca', 'Vamos a Olvidar'), ejercicios sonoros apabullantes ('Mercurio y Seda', 'Soleá del Mar') y rumbas pegadizas ('Con Los Nudillos', 'No Likes'). Un disco que, sin duda, va a dar mucho que hablar.

Semejante trabajo de inspiración requiere un concepto escénico remozado, con un mayor protagonismo de la electrónica y un sonido más contundente y bailable. Este concierto contará con Víctor Cabezuelo y Julia Martín de RUFUS T. FIREFLY, Nieves Lázaro, Gonzalo Navarro y Javi Martin de The Low Flying Panic Attack para conjugar todas las vertientes de un sonido que busca emocionar al público mientras lo hace bailar. Sin duda, una de las mejores propuestas de la actualidad y uno de los mejores directos. Un espectáculo en el que Soleá Morente interpretará su nuevo disco, pero no faltarán todos los grandes éxitos de sus álbumes anteriores.