Soleá Morente: 100% Soleá

Juan Jesús García Domingo, 23 de noviembre 2025

Soleá Morente no tiene un momento de respiro. No para. Y si no tenía suficiente con su programa en Radio3, ocasionalmente la TV, los conciertos ... y los discos, ahora también lleva el timón de la Fundación que lleva el nombre de su padre. Primero fue soltando a cuentagotas algunas de las canciones que hizo con Guille Milkyway, de La Casa Azul, cuya colección definitiva, 'Sirio B', estrenó anoche en el teatro Cajagranada. Y si ese disco lleva el nombre de la estrella más luminosa del universo, no exagera su disquera cuando afirma que «se caracteriza por ser un ejercicio musical inabarcable. Un álbum en el que la paleta de estilos musicales es inagotable»… ¿Reparan es que es lo mismo que se dice de Rosalía?

En directo cuadró un concierto impecable, de una exactitud nanométrica. Estuvo perfectamente acompañada de un sexteto con los arancetanos Rufus T. Firefly incorporados, y el apoyo especial de Gonzalo Navarro en las guitarras y Nieves Lazaro, mientras que sabor más flamenco lo puso el cajonero Pedro Gabarre 'El popo'. Ella, luminosa y contagiosa, vestida de platino extraterrestre primero y luego de novia flamenca, se vació, dejando salir a todas las Soleas que hay dentro de ella: la psicodélica, la pop, la rumbera, poética, la ye-yé, la eurovisiva, la ravera, la retro, la mimosa, la futurista, la romántica, la bailonga… Una sesión 100% Soleá, que como ella mismo dijo «¡qué rápido se me ha pasado!». A todos. Y ese es el mejor síntoma de haber gustado mucho.

