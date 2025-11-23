Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
JJ García

Soleá Morente: 100% Soleá

Estrenó anoche en el teatro Cajagranada. Y si ese disco lleva el nombre de la estrella más luminosa del universo

Juan Jesús García

Domingo, 23 de noviembre 2025, 13:11

Comenta

Soleá Morente no tiene un momento de respiro. No para. Y si no tenía suficiente con su programa en Radio3, ocasionalmente la TV, los conciertos ... y los discos, ahora también lleva el timón de la Fundación que lleva el nombre de su padre. Primero fue soltando a cuentagotas algunas de las canciones que hizo con Guille Milkyway, de La Casa Azul, cuya colección definitiva, 'Sirio B', estrenó anoche en el teatro Cajagranada. Y si ese disco lleva el nombre de la estrella más luminosa del universo, no exagera su disquera cuando afirma que «se caracteriza por ser un ejercicio musical inabarcable. Un álbum en el que la paleta de estilos musicales es inagotable»… ¿Reparan es que es lo mismo que se dice de Rosalía?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Herido muy grave un conductor de 20 años en un accidente en Castilléjar
  2. 2 Queman las terrazas de dos bares en Guadix
  3. 3 Nevada Shopping enciende el árbol de Navidad más alto de Europa
  4. 4

    Familias extranjeras viajan a Granada para dejar a sus hijos adolescentes y aprovechar las ayudas
  5. 5 Descubren a un hombre de 85 años colocando cebos envenenados en un pueblo de Granada
  6. 6

    Un conductor ebrio choca contra una columna publicitaria en Granada
  7. 7 Aumentan los robos de carteras en el Centro de Granada
  8. 8

    Investigan al alcalde de Huétor Tájar por presuntas anomalías en la elección del jefe de la Policía Local
  9. 9 En estado grave el joven de 17 años atropellado en la Chana
  10. 10 La ayuda de 200 euros al mes por hijo que puede incluir el Gobierno desde el año que viene

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Soleá Morente: 100% Soleá

Soleá Morente: 100% Soleá