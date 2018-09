«Sentirse arropada en el escenario es fundamental» La bailaora Cristina Aguilera. / PROMOCIONAL Tras dos años cosechando éxitos por todo el mundo, la flamenca Cristina Aguilera Bailaora vuelve a su tierra para ofrecer lo mejor de su saber y de su hacer flamenco JORGE FERNÁNDEZ BUSTOS GRANADA Jueves, 6 septiembre 2018, 13:52

Hoy miércoles en Los Veranos del Corral, en su nueva sede del Palacio de los Córdova, tendremos ocasión de disfrutar de la bailaora Cristina Aguilera. Después de dos años cosechando éxitos por Andalucía, España y el mundo. Esta granadina vuelve a su tierra, a un carismático festival a ofrecernos lo mejor de su saber y experiencia. Cristina estará acompañada en el escenario con el cante de Moi de Morón y el de Pepe de Pura; y con la guitarra del también granadino Luis Mariano.

-Buscamos Cristina Aguilera en google y casi todas las entradas nos remiten a una cantante y actriz rubia estadounidense. ¿Ha tenido alguna vez problemas con su nombre?

-Problemas como tales no, pero es verdad que bastantes anécdotas sí que tengo con el tema de mi nombre. Por ejemplo, algunos extranjeros cuando van al tablao y ven mi nombre anunciado a veces preguntan si Cristina Aguilera ahora baila flamenco (risas). Bueno, siempre digo que gracias a eso tengo algo de marketing asegurado.

-Lleva algunos años de vértigo. ¿Bailar en Los Veranos del Corral es un nuevo escalón o es algo especial?

-La verdad que la palabra 'vértigo' es la que define realmente estos últimos dos años para mí. Bailar en Los Veranos del Corral es siempre algo especial, puesto que es una cita flamenca con muchísimo peso de la ciudad y además es mostrarme en mi tierra y ante mi gente, lo cual es una responsabilidad doble.

-¿Qué vino después de 'Encrucijada', su primera obra en solitario?

-Después de 'Encrucijada' vino 'Corazón abierto', que fue el espectáculo que presenté hace dos ediciones en Los Veranos del Corral, y este próximo octubre estreno mi nuevo proyecto, 'De agua, plata y tierra', una obra en la que cuento con la dirección de Jesús Carmona y con la que estoy muy ilusionada.

-¿Qué podremos ver esta noche?

-En esta ocasión vamos a ofrecer un recital flamenco, en el que me acordaré de mi tierra y en donde pretendo mostrar el camino que he ido recorriendo en estos dos años, de aprendizaje y evolución.

-¿Suele llevar todo muy cerrado o hay algún resquicio de improvisación?

-La verdad es que me encanta dejarme llevar por el momento, porque surgen cosas que ni uno mismo espera; pero es cierto también que siempre me gusta llevar una estructura planteada en mi cabeza; aunque luego me deje mucho llevar por el toque y el cante, que es fundamental.

-¿Es imprescindible tener ese buen cuadro que le arrope en el escenario?

-Para mí es lo más importante. Me encanta sentirme con ellos, junto a ellos, con una energía que nos haga fluir y disfrutar; porque si nosotros disfrutamos, disfruta el público, que es nuestro objetivo siempre. Y en esta ocasión cuento con un cuadro de auténtico lujo; Luis Mariano, guitarra granadina por excelencia y Pepe de Pura y Moi de Morón, la mezcla perfecta, la dulzura y el desgarre; así que el disfrute está asegurado con ellos.