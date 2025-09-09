'Seguramente vendrán mañana', un teatro solidario para ayudar a los niños pacientes de cáncer

CajaGranada Fundación acogerá el próximo 11 de septiembre a las 20.30 horas una obra solidaria llamada 'Seguramente vendrán mañana'. El beneficio, después de cubrir ... los gastos que conlleva esta puesta en escena, serán para recaudar fondos que faciliten la labor de la Asociación 'Sonriendo se puede ganar', cuyas actividades están dirigidas a mejorar la estancia hospitalaria de los niños pacientes de cáncer. Las entradas ya están a la venta a través de la web de CajaGranada Fundación.

Decoración, pinturas, cartillas de puntos para animar a los más pequeños y mejora de instalaciones. Todas estas actividades elaboradas a través de la perspectiva de su fundadora, Candela Santiago, que tras padecer la enfermedad cuando era pequeña, ahora logra grandes cambios basados en su propia experiencia. Esta actividad es «excepcional», puesto que, cada año, los integrantes de la Asociación sin ánimo de lucro realizan una «Zambomba navideña» con la que sustentan las inversiones durante el resto del año.

De aquí nace la iniciativa de Carmen Ruíz, directora de escena que, con el programa 'Ayudamos a los que ayudan', trae a Granada una obra de Esther Pérez Arribas. Esta propuesta está inspirada en 'Esperando a Godot', para hablar de la memoria histórica. Dos personajes esperan, desde hace 85 años, ser desenterrados de fosas y cunetas. Al igual que a Godot, Pepa y Cripi, las protagonistas, esperan el momento para que alguien las saque de improvisadas sepulturas para ser enterradas digna y respetuosamente.

Tras pasar por los escenarios de Sevilla, la historia llega a la ciudad de la Alhambra para sorprender con su puesta en escena. La de dos personas que repiten una y otra vez la misma situación: un momento concreto de su vida o, más bien, su muerte. Quieren descansar en paz y salir de un anonimato maltratador que las desconcierta. Esta obra dirigida para mayores de 16 años ya tiene las entradas a la venta en la página web de la Fundación CajaGranada.