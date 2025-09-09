Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Tras pasar por los escenarios de Sevilla, la historia llega a la ciudad de la Alhambra para sorprender con su puesta en escena. Ideal

'Seguramente vendrán mañana', un teatro solidario para ayudar a los niños pacientes de cáncer

CajaGranada acogerá el próximo 11 de septiembre una obra benéfica para apoyar las actividades realizadas por la Asociación 'Sonriendo se puede ganar'

Leticia M. Cano

Martes, 9 de septiembre 2025, 12:33

CajaGranada Fundación acogerá el próximo 11 de septiembre a las 20.30 horas una obra solidaria llamada 'Seguramente vendrán mañana'. El beneficio, después de cubrir ... los gastos que conlleva esta puesta en escena, serán para recaudar fondos que faciliten la labor de la Asociación 'Sonriendo se puede ganar', cuyas actividades están dirigidas a mejorar la estancia hospitalaria de los niños pacientes de cáncer. Las entradas ya están a la venta a través de la web de CajaGranada Fundación.

