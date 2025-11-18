Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

'En la sombrerería', pastel elaborado por Edgar Degas en 1882. Museo Thyssen-Bornemisza
Arte

Los secretos de Degas encerrados en siete sombreros

El Museo Thyssen elabora un minucioso y revelador estudio técnico del pastel 'En la sombrerería', una de las joyas de su colección

Miguel Lorenci

Miguel Lorenci

Madrid

Martes, 18 de noviembre 2025, 16:25

Comenta

Edgar Degas (1834-1917) elaboró en 1882 'En la sombrerería. Es un delicado y portentoso pastel que ha llegado a nuestros días en un excepcional ... estado de conservación. Una escena popular con dos mujeres de la burguesía parisina probándose unos tocados. Hasta siete sombreros aparecen en esta obra, una de las joyas de la colección Thyssen, que le ha dedicado un minucioso y revelador estudio técnico. Desarrollado durante más de un año con el patrocinio de la fundación María Cristina Masaveu Peterson, ha desvelado muchos de los secretos del genial artista francés.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

