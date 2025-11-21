Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Sala Zaida recupera la obra de Benjamín Palencia 50 años después de su última exposición antológica en la ciudad

La muestra producida por Fundación Caja Rural Granada e incluida en los actos conmemorativos del Ateneo de Granada, ofrece medio centenar de obras de sus distintas etapas artísticas.

Ideal

Viernes, 21 de noviembre 2025, 14:17

La exposición 'Benjamín Palencia, una creación constante', sobre uno de los artistas más destacados del siglo XX, amigo de Lorca y autor del emblema de ... la Barraca, podrá verse desde hoy y hasta el próximo 10 de enero en la Sala Zaida, de lunes a sábado, de 18:00 a 21:00 horas.

