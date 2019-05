«He tenido que romper con la apatía, la indulgencia y mi falta de talento» Raúl Zurita, poeta | Premio Iberoamericano Pablo Neruda, el chileno es un autor atípico, con la vehemencia propia de quien lo ha vivido todo JOSÉ ANTONIO MUÑOZ GRANADA. Jueves, 9 mayo 2019, 01:59

El chileno Raúl Zurita (1950) es un personaje atípico dentro de la poesía iberoamericana. Aprendió literatura oyendo 'La Divina Comedia' recitada por su abuela, y estudió algo tan alejado de la literatura, a priori, como Ingeniería Civil. Fue torturado por los soldados de Pinochet, y represaliado. Premio Iberoamericano Pablo Neruda en 2016, en la jornada inaugural del Festival Internacional de Poesía de Granada ofreció uno de los recitales más apasionados que se recuerdan. La pasión ha movido su vida, sin duda: emparejado cuatro veces, ha llegado a la autolesión en ocasiones, en una trayectoria coherente con sus extremos, en lo ideológico, en lo poético y en lo vital.

-¿Cuándo y por qué comenzó a escribir?

-Debía tener como unos 15 años, estando en el colegio. Escribí algo muy malo. No valía nada, era horrible.

-¿Qué le gusta de los poemas grandes, como 'La Divina Comedia' o la épica que emana del 'Ulises' de Joyce?

-Ambos se niegan a reconocer los límites de lo humano. Y ello es tremendamente dramático. Igual le ocurrió a Miguel Ángel, por ejemplo. Nunca reconoció que hubiera límites para lo humano. Todo era posible.

-¿Cuál es su compromiso como poeta?

-Solo estoy comprometido con la propia poesía. Soy un militante de la poesía. La buena poesía es la que resiste si puede ser leída en voz alta frente al espejo. Si no, es mala.

-El silencio poético, ¿habla a veces más que los versos?

-Por supuesto. Lo que no se dice es lo primordial. Lo más importante es lo que no se cuenta, como dijo Hemingway.

-Muchos de sus títulos tienen referencias religiosas. ¿Dónde encuentra, hoy, la poesía en las creencias?

-La religión es la verdad y la mentira más peligrosa, porque se mata y se muere por ella. No creo en la verdad absoluta, porque la verdad más absoluta es la mentira más letal.

-¿Cuáles han sido las rupturas más difíciles de su vida?

-Además de mis matrimonios, he tenido que romper con mi apatía, mi indulgencia y mi poco talento.

-¿Es posible para un poeta llevar la desesperación hasta el punto de la rendición?

-Eso se llama derrota. El suicidio es una derrota. A veces, las derrotas tienen mucho más que enseñarnos que las victorias. Es increíble que en este mundo atroz solo cuente el éxito. En los colegios no enseñan a fracasar, y el fracaso es la esencia de lo humano.

-¿La identidad entre versos y vida es, en su caso, plena?

-He tenido una vida difícil, pero estoy muy bien. Tengo 69 años y estoy contento con mi entorno íntimo, con mi mujer, con mi existencia diaria. Pero el mundo que me rodea no está bien. Tendemos a medir el mundo por lo bien que están los que están bien, no por lo mal que están los que están mal. Y los que están mal, están muy mal.

-¿Cómo ve hoy a su Chile?

-Chile ha sido una continua decepción. Todo lo que soñé en mi juventud nos lo arrebató Pinochet. Todo lo que soñé tras la caída de Pinochet no se ha producido.

-¿Y esta Granada, qué le inspira?

-El llanto del último sultán. Aquel «Llora como mujer...». Una frase tremenda. Me inspira su belleza, el contraste entre la Catedral y la Alhambra. Aunque hablen mal del Cristianismo, perdurará porque su arte es inmortal.