Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Imagen que ilustra el reportaje ganador. R. C.

Los reportajes de Andros Lozano y Alberto Di Lolli sobre la crisis de los cayucos ganan el VI Premio de Periodismo David Gistau

Este año se han presentado cerca de 200 piezas de periodismo narrativo, en sus formatos de crónica, reportaje u opinión

C. P. S.

Lunes, 17 de noviembre 2025, 15:05

Comenta

El periodista Andros Lozano y el reportero gráfico Alberto Di Lolli han ganado el VI Premio de Periodismo David Gistau por la serie de reportajes ... 'Viaje al epicentro del gran éxodo de los cayucos', publicada en El Mundo. El jurado ha otorgado el premio, por unanimidad, «por la solidez de su mirada y la forma en la que consigue iluminar un asunto complejo y de alto valor informativo real en un tema de máxima trascendencia social con humanidad sin sensiblería, cercanía, honestidad, y sin rehuir la incomodidad».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La experta granadina que alerta sobre la lumbalgia: «Vamos directos al precipicio»
  2. 2 Excarcelan a dos heridos graves en un aparatoso accidente en un túnel de Torrenueva
  3. 3 Llega el frío ártico a Granada con posibles nevadas en la capital este día
  4. 4 Aurelio Rojas, el cardiólogo que alerta del alimento de moda: «Debe tomarse bajo control médico»
  5. 5

    Veintitrés colegios y cinco residencias de Granada se hicieron en zonas inundables
  6. 6 La ginebra artesanal más galardonada del mundo en 2024 no es de Escocia, es de Granada
  7. 7

    La leyenda de los curas rojos de la zona Norte
  8. 8 Colapso en la Ronda Sur por un accidente a primera hora de este lunes
  9. 9

    Sierra Nevada pone en marcha los cañones de nieve
  10. 10 La autovía a la Costa Tropical reabrirá antes de tiempo por el buen avance de las obras del viaducto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los reportajes de Andros Lozano y Alberto Di Lolli sobre la crisis de los cayucos ganan el VI Premio de Periodismo David Gistau

Los reportajes de Andros Lozano y Alberto Di Lolli sobre la crisis de los cayucos ganan el VI Premio de Periodismo David Gistau