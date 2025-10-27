La 'reina' de la música coral en Granada La Federación de Coros ha otorgado a Elena Peinado su Medalla de Oro, en reconocimiento a una trayectoria de casi cuatro décadas

José Antonio Muñoz Granada Lunes, 27 de octubre 2025, 23:43 Comenta Compartir

Elena Peinado es historia viva de la música coral en Granada. Una historia, por cierto, en la cual muchos capítulos tienen que ver de una forma u otra con ella, directa o indirectamente. Porque su modo de trabajar y desenvolverse se ha transmitido a múltiples agrupaciones. El pasado jueves, la Federación de Coros le otorgó su medalla de honor, la máxima distinción que entrega. Un público reconocimiento al trabajo, el rigor y la seriedad que han caracterizado toda su carrera.

La relación de Peinado con el mundo coral comenzó de forma inopinada, aunque ha vivido toda su vida en relación directa con la música. Su padre le procuró una profesora de piano a muy temprana edad, cuando cursaba la educación primaria en el Colegio Santo Domingo, y con apenas seis años empezó a pasar largas horas practicando ante las teclas blancas y negras. Se formó de manera libre durante largo tiempo, fue superando las pruebas del Conservatorio, y los dos últimos años de la carrera los hizo de forma presencial aunque, dada su aptitud, Elena superaba varios cursos por año. «Tuve el lujo de tener grandes maestros, como Valentín Ruiz-Aznar, Pepita Bustamante, Pilar Moltó, García Carrillo… Éramos muy pocos alumnos en aquella época», recuerda.

Cuando compaginaba su carrera como intérprete y profesora de piano con el de madre –su quinto hijo era aún un bebé– recibió una llamada del Colegio de la Presentación. «Con la entrada en vigor de la ESO, necesitaban una profesora de Historia de la Música con una titulación superior, y me preguntaron si quería impartir esa asignatura. Les dije que sí». En 1988, la familia Megías quiso ofrecer un homenaje al patriarca, Luis Megías Castilla, subdirector de la Banda Municipal durante mucho tiempo. Aquel homenaje requería una interpretación vocal, pero el colegio aún no tenía coro, así que Elena reunió un grupo de alumnas que constituyeron el germen de este. El 18 de abril de 1988 debutó aquella formación en el Auditorio Falla, en compañía de la Banda Municipal, con un gran éxito.

Ampliar La directora, durante la preparación de un programa en el Auditorio Falla. IDEAL

«Aquella fue la primera semilla del gran árbol musical que creció con el paso del tiempo», describe de forma muy gráfica. «Me entusiasmé con el canto coral, y no perdí ni una sola oportunidad de incrementar mi formación, en cursos desarrollados tanto en España como en el extranjero». Profesores como el inolvidable Laszlo Heltai y grupos como Capella Reial de Catalunya formaron parte de su periplo formativo. En un momento determinado, el Coro de la Presentación, luego Coro Elena Peinado, llegó a contar con medio centenar de integrantes, todas ellas niñas. En 1992, el último año en que María del Carmen Palma ocupó la Dirección del Festival Internacional de Música y Danza, la llamaron para que el coro participara en la producción de 'El arca de Noé', de Benjamin Britten, con el entonces joven Josep Pons en la tarima. El proyecto tuvo una amplia gira, y la satisfacción del equipo del Festival por el resultado se tradujo en el inicio de una colaboración constante que dura hasta nuestros días. «Puedo decir con orgullo que somos el coro oficial del Festival. Todas las zarzuelas, todas las óperas, todas las sinfonías corales que han requerido voces infantiles han sido interpretadas por nosotros», asegura Elena Peinado. «Son ya 37 años de una trayectoria en que, creo, nos hemos caracterizado por hacer las cosas bien», añade.

Uno de sus grandes descubrimientos fue el de la soprano Mariola Cantarero. «Desde muy niña tenía una voz excepcional. Es una profesional de primer orden y un orgullo para Granada». Como ocurrió con ella, la biología hizo que aquellas niñas pronto se convirtieran en mujeres, pero no estaban dispuestas a dejar de cantar. Ello motivó el nacimiento del Coro Ciudad de la Alhambra, quien desde prácticamente su nacimiento se convirtió en presencia constante en el Festival, desde la producción de la ópera 'Aynadamar'. Igualmente, grabó la música sacra de la Catedral de Oaxaca y ha participado en numerosas producciones en Granada y fuera. Esta agrupación ya ha cumplido un cuarto de siglo, y también sigue adelante. «Me siento particularmente orgullosa de que en el coro infantil haya hoy hijos e hijas de algunas de aquellas niñas que estuvieron en el coro original, es decir, que ya he trabajado con dos generaciones de coralistas», afirma.

El secreto

El secreto de una relación tan amplia con sus pupilos gira en torno a dos ejes: la constancia y la disciplina, dos cualidades que, asegura Peinado, son cada vez más infrecuentes en la sociedad en que vivimos. «He vivido los cambios que hemos experimentado en nuestro país en el último medio siglo, y llego a la conclusión de que el compromiso y el respeto son valores a la baja». En este sentido, recuerda que siempre ha exigido puntualidad a los integrantes de sus coros, porque considera que la falta de esta es una falta de respeto al resto, que llegan a su hora. «Quizá en alguna ocasión haya sido excesivamente dura, pero quienes han trabajado conmigo saben que siempre ha sido por su bien. Y si instituciones como el Festival han contado con nosotros es porque nunca les hemos fallado», señala. «Montajes como 'Atlántida' o 'Juana de Arco en la hoguera' en Granada; el 'Werther' en el Maestranza de Sevilla con Alfredo Kraus, o la producción de 'La bohème' de Franco Zeffirelli en el mismo teatro, la colaboración con la Fundación Princesa de Asturias, y nuestros conciertos en Nancy, en Viena, Múnich, Roma y tantas ciudades no serían posibles sin disciplina y sin tener una trayectoria intachable».

Entre sus grandes descubrimientos para la música está el de la soprano Mariola Cantarero

Elena Peinado asegura haber volcado desde el primer momento en sus coros todo lo que iba aprendiendo, creando una especie de círculo virtuoso que siempre ha ido en pro de las formaciones dirigidas por ella. Y agradece profundamente su confianza tanto al Festival como a la Fundación Archivo Manuel de Falla, la Universidad de Granada y tantas instituciones que han tenido fe en su trabajo. Para ella, haber recibido la medalla de la Federación de Coros es «un grandísimo honor, mucho más cuando se otorga por quienes nos han acompañado en nuestra trayectoria, todos ellos amantes de la música y grandes profesionales».

Reporta un error