Regresan los conciertos familiares de la OCG

El Auditorio Manuel de Falla se prepara para recibir la primera propuesta del ciclo familiar de la Orquesta Ciudad de Granada: 'Al Son de Cervantes'. Un concierto escénico, que tendrá lugar el sábado 13 de diciembre a las 12:00 horas y que promete ser una experiencia inolvidable para disfrutar en familia, combinando humor, teatro y música barroca de una forma innovadora y entretenida.

Bajo la dirección de Silvia Márquez, la OCG interpretará obras del renombrado compositor francés Jean-Baptiste Lully y del alemán Georg Philipp Telemann. Las piezas seleccionadas, como la 'Chaconne des Scaramouches' de Lully y el 'Burlesque de Quixotte' (TWV 55) de Telemann, servirán como telón de fondo musical para una puesta en escena llena de acción y risas.

La narrativa del recital será guiada por los cómicos Ana Hernández Sanchíz, conocida como «La Cervantona», y El Gran Rufus, apodado «El Cervantillo». Estos carismáticos intérpretes se encargarán de acercar al público los diferentes episodios del Quijote a través de malabares, poesía y un sinfín de anécdotas humorísticas, invitando a la interacción con los asistentes. Su objetivo es crear un ambiente festivo que resuene con el ingenio cervantino.

Silvia Márquez, destacada pianista y especialista en música antigua, será la encargada de dirigir este evento, asegurando una actuación de alta calidad que mezcla lo mejor de la música clásica con la diversión teatral. Con una carrera internacional brillante y múltiples premios en su haber, Márquez se ha consolidado como una de las figuras más versátiles del panorama musical actual.

El Gran Rufus, personaje icónico en la escena del entretenimiento familiar, fue creado tras un divertido episodio en su infancia, donde un profesor lo alentó a explorar su talento para los malabares. Junto con Ana Hernández Sanchíz, han creado espectáculos memorables, entre ellos «Al Son de Cervantes», que mezclan música, risas y participación del público. No te pierdas esta oportunidad de disfrutar de una jornada cultural enriquecedora que combina arte y entretenimiento en un formato accesible para los más pequeños.