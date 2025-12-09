Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La foto de familia de los fundadores y núcleo de apoyo del Espárrago Rock, ayer en la Madraza. PEPE MARÍN

Un reencuentro con el Espárrago Rock en forma de libro

La Madraza reunió en un acto a quienes hicieron del evento hueteño una referencia para la música en nuestro país y un grito de libertad

José Antonio Muñoz

José Antonio Muñoz

Granada

Martes, 9 de diciembre 2025, 23:39

A contrapelo de una sociedad que, aunque se desperezaba tras cuatro décadas de dictadura, tenía a sus espaldas el baldón de costumbres que se convirtieron ... en hábitos, llegó el Espárrago Rock a Huétor Tájar, un pueblo de la vega granadina que había encontrado en un sabroso parásito del trigo una forma de prosperar en lo económico y lo social. Faltaba el componente cultural, y lejos de lo folclórico, este se encarnó en un festival que acabó definiendo lo que los festivales son hoy. La pequeña gran historia de este movimiento ha tomado cuerpo –y qué cuerpo– en el libro titulado, precisamente, 'Espárrago Rock. A contrapelo', que reunió a muchos de los fundadores del festival para su presentación en el Palacio de la Madraza.

