«Recorriendo el mundo he recordado la importancia de estar con la familia»

Una vez más, el Teatro Isabel la Católica se llenó de público para presenciar el pregón de Navidad, el acto que organiza el diario IDEAL desde hace décadas, donde se abre la puerta a las fiestas y que este año contó con la colaboración de la obra social 'la Caixa'.

El presentador del acto, el periodista Fran Viñuela, dio paso a la pregonera, la marchadora de Orce María Pérez, quien en una alocución no muy larga pero intensa repasó cómo se vive la Navidad en algunos de los muchos lugares que ha recorrido en los últimos años, y cómo las calles se vacían cuando llegan fiestas como Acción de Gracias en Estados Unidos, donde no falta la tradición culinaria y la musical. Su sentido paseo en zapatillas –en este caso, con zapatos de salón y vestido negro de lentejuelas, espalda al aire– arrancó más de un aplauso por parte del público asistente.

Y tras las palabras de María, vino la música, que como todos los años tuvo a los coros como grandes protagonistas. Abrió plaza el infantil de Santa María del Llano con 'Hacia Belén va una burra', ayudados de palmas y con una gestualidad que despertó la complicidad del público. Dirigido por Myriam Gálvez y acompañados por el pianista Alejandro González, hicieron a continuación una onomatopéyica versión de 'Campana sobre campana', con tañido incluido en los estribillos y una perfecta armonía entre las dos voces. A renglón seguido, se arrancaron con una versión menos canónica de lo habitual de 'Fun fun fun', pero que mostró las grandes posibilidades que ofrece la música vocal a poco que se cuiden las interpretaciones.

El toque internacional, para finalizar, lo puso 'Jingle bells', un clásico del repertorio anglosajón donde las chicas y el chico –sólo había uno– del coro dieron un auténtico recital coreográfico sobre el escenario, provocando un gran aplauso en el público.

Veteranía

La Agrupación Músico-Coral Daraxa, dirigida por Adolfo Urquiza, subió al escenario a continuación y mostró que la veteranía también es un grado. Comenzaron sus 22 componentes su actuación con 'Vamos compañeros', popular de Churriana de la Vega. Voces delicadísimas las de ellas, perfectas en la dicción las de ellos, el fondo adecuado para una letra que habla de esa luz que lleva al fiel al pesebre, a la búsqueda del auténtico protagonista de la Navidad, ese niño que hace algo más de veinte siglos se hizo carne en Belén. «Adoremos al nacido que es el Dios de nuestro bien», decía el villancico.

Daraxa se decantó en su actuación por canciones de honda base popular, como la segunda, 'A Belén pastorcillos', mientras que en 'Campanas de la mezquita', entre referencias al cordobés patio de los naranjos, se ponía al campanero en la tesitura de escoger «cuál de tus doce campanas repica mejor». Difícil decir cuál de los coros de la noche repicó mejor, porque todos ellos certificaron el gran momento que continúa viviendo la música coral en Granada. El remate de la actuación de Daraxa fue un popurrí titulado 'Navidad andaluza', con algunas de las tonadas más conocidas en nuestra comunidad.

Finalmente, el coro más joven por su fecha de constitución, 2016: la Academia Vocal de Granada. Dirigidos por Alejandro Wolfgang Espigares, interpretaron en primer lugar 'Even when he is silent', un villancico de composición contemporánea. Uno de los grandes atractivos y cuestiones de agradecer fue el diverso perfil de los coros, que conformaron todos ellos un espectáculo muy variado desde el punto de vista musical y artístico. El segundo villancico fue el exótico 'Kheruvimskaya Pesn', que sonó redondo gracias a la profundidad de las voces del coro. No era fácil, pero supieron salir airosos en los frecuentes cambios de tono y en las finalizaciones en pianísimo. Finalizó este coro con 'Joy to the world', de Derric Johnson.

Antes de la gran sorpresa final, se entregó el premio del Concurso de Dibujos de Navidad, que recayó en Antonio Marcos Salinas Moreno, quien se va de viaje a Canarias con su madre para celebrarlo. El presidente del Consejo Asesor de Ideal, José Morenodávila, acompañó al joven.

Rafael Torres, tradicional artífice artístico del pregón, y Elvira Torres, flautista profesional, quien vive en Londres y vino expresamente para participar en esta cita, se sumaron a los coros y al pianista Raúl Pérez para interpretar la zarzuelera 'Al fin de la faena, busco a mi mozo', de 'La del soto del parral', de Soutullo y Vert, tan entrañable como pícara; luego 'Anda, jaleo, jaleo', la más lorquiana de las canciones populares, siempre cantada por el público 'por lo bajini';la 'Nana' de Gomis, y para finalizar, un 'Hacia Belén va una burra' especial al que se sumaron la pregonera y el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, con una más que notable contribución vocal. Noche entrañable y musical que, un año más, abrió las puertas de la Navidad en el Teatro Isabel la Católica.