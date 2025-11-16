Raúl Alcover estrena su nuevo disco

El cantautor del Realejo ha vuelto a grabar tras el gran disco que dedicó al poemario lorquiano hace cinco años. 'Toda la noche oyeron pasar ... pájaros', creado junto al productor malagueño Pablo Salinas, es la décima producción de una serie que empezó en 1978 con 'En esta tierra'. Ya colectivamente ha participado en un sinfín de referencias, y fue el productor de dos obras dedicadas a los cantes del Sacromonte que sería imprescindible recuperar para el patrimonio de la ciudad. El nombre de Raúl Alcover está también ligado a algunas de las canciones más estremecedoras de Miguel Ríos ('Oración') o de Enrique Morente, con quien gestó inicialmente parte del 'Omega', y estuvo nominado a los Goya por la banda sonora de 'Los Invitados' en 1987.

Ambos músicos estrenaron en directo estas canciones en el auditorio de la Diputación del Palacio de los Condes de Gabia. Salinas y Alcover, a piano y guitarra, se apoyaron también en acompañamientos pregrabados para acercarse con más fidelidad a lo registrado en estudio. El cantautor, al que le gusta definirse como 'autor ecléctico', mantiene impecables las facultades vocales que siempre se han elogiado en su trabajo, ese chorro de voz luminoso cálido y optimista.

En este disco regresa a la figura del malogrado poeta Javier Egea, a quien ya había puesto música con mucho éxito en la canción 'Noche Canalla' (se cuenta que Joaquín Sabina la quiso grabar también), y de quien por estas fechas se editaba también su antología personal 'Soledades', en cuyo acto de presentación también participó Raúl Alcover. De él ha incluido los temas 'Rastros' y 'Ella no sabía nada'.

Referencias colombinas

El título escogido tiene referencias colombinas, ya que procede del diario de a bordo de Cristóbal Colón, unos pocos días antes de llegar a avistar tierra. «Es una metáfora de búsqueda, de revelación, de descubrimiento interior» ha comentado el cantante. Dentro de una primorosa carpeta diseñada por Lady Desidia (Vanessa Borrell) hay otras canciones como 'Teresita', dedicadas a la pianista colombiana Teresita Gómez, a quién conoció en el periodo que Alcover residió en aquel país, o 'Geología' inspirado por un relato de María Alcázar y que recuerda que Raúl Alcover, poeta y cantor, también en es licenciado en geología.

Raúl Alcover fue el benjamín de aquel movimiento creativo que aglutinó Juan de Loxa a su alrededor, y que fue conocido por 'Manifiesto canción del Sur'. Se da la curiosa circunstancia de que el nuevo disco de Raúl ha coincidido en el tiempo también con la vuelta de la única mujer de aquel grupo artístico, Aurora Moreno, que acaba de presentar su disco 'La canción desvelada' tras treinta años sin grabar.