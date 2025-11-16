Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un momento de la presentación del disco. J. J. García

Raúl Alcover estrena su nuevo disco

El artista granadino vuelve a la figura del malogrado poeta Javier Egea

Juan Jesús García

Granada

Domingo, 16 de noviembre 2025, 23:23

Comenta

El cantautor del Realejo ha vuelto a grabar tras el gran disco que dedicó al poemario lorquiano hace cinco años. 'Toda la noche oyeron pasar ... pájaros', creado junto al productor malagueño Pablo Salinas, es la décima producción de una serie que empezó en 1978 con 'En esta tierra'. Ya colectivamente ha participado en un sinfín de referencias, y fue el productor de dos obras dedicadas a los cantes del Sacromonte que sería imprescindible recuperar para el patrimonio de la ciudad. El nombre de Raúl Alcover está también ligado a algunas de las canciones más estremecedoras de Miguel Ríos ('Oración') o de Enrique Morente, con quien gestó inicialmente parte del 'Omega', y estuvo nominado a los Goya por la banda sonora de 'Los Invitados' en 1987.

