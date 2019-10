'Raro de lunes', el nuevo ciclo de Diente de Oro, abre el otoño poético en la capital Trinidad Gan, durante su intervención. / RAMÓN L. PÉREZ Autores como Álvaro Salvador, Mónica Doña, Trinidad Gan o Alfonso Salazar, participaron en una velada que culminó con música 'Egeiana' JOSÉ ANTONIO MUÑOZ GRANADA Martes, 8 octubre 2019, 01:16

La Asociación Diente de Oro abrió anoche el otoño poético en el Liceo Berta Wilhelmi del Realejo, un espacio cultural que, como dijo la presidenta de la Asociación, Carmen Córdoba, «es una infraestructura cultural muy necesaria para este barrio». Ante una sala pequeña, pero repleta con medio centenar de personas, prendió el fuego poético Juan Carlos Friebe, quien bromeó con su tendencia a hacer poemas tristes. «Hoy me ha dejado mi amor, así que estoy para pocas alegrías», dijo. También tuvo un recuerdo para Rafael Juárez, tristemente desaparecido en fecha reciente. Comenzó su participación con 'In dubio pro reo', un canto a la amistad no exento de escepticismo vital, cobijado bajo la consciencia del paso del tiempo. «Llegar aquí es privilegio», recitó. Un soneto iniciado en añoranza y terminado en alegría culminó su participación.

Le siguió en el orden Trinidad Gan, quien aportó un homenaje a los literatos titulado 'Rituales de escritura', donde contó los múltiples escritorios que pueblan la vida del creador. Otro elogio, esta vez de lo imperfecto, mostró un paisaje de redoble de campanas y recuerdos de piel tibia, mientras que el tercero mezcló la poética de lo erótico con las ansias festivas, pues de ello se trataba. Alfonso Salazar, por su parte, hizo un canto a la amistad en un poema con dos décadas de camino, llamado originalmente 'Defensa de los 30', pero que «puede aplicarse a cualquier edad», bromeó. Lo siguiente fue la letra de una canción dedicada a una niña que se llamaba María y que hoy ya es adulta: «No te preocupes, María, por los tiempos que se vienen».

El más pequeño

Ramón Repiso, padre de Mario, el más pequeño de los asistentes, quien descansaba en brazos de su madre, recuperó para la ocasión un poema de humor fruto de sus colaboraciones en un programa de radio donde despiezaba la actualidad. 'Todavía', nunca leído antes, otro canto a la amistad, abrió las puertas a la participación de Fernando López Castellano, un poeta atípico con formación de economista. El primero de sus poemas, 'Museos y mujeres', mostró el gran protagonismo de las mujeres que son miradas en los museos, pero pintadas por los ojos de los hombres. El segundo, 'Solo las ruinas', puso el ojo sobre cómo la guerra y el dinero, parientes cercanos, han destruido el mundo árabe, convirtiéndolo en oasis imposibles de cemento y cristal, rodeados de piscinas.

José Carlos Rosales leyó poemas que quisieron ser alegres, tras pedir que nadie grabara su intervención, «para que mis palabras se las lleve el viento». Comenzó con uno dedicado al primer '5 a las 5', porque «se pudo hacer y porque se puede seguir haciendo». En él recordó a Juan de Loxa, a Juan Carlos Rodríguez y a Rafa Juárez, con honda emoción. Por su parte, Mónica Doña trajo dos poemas de tono satírico, «porque escribir poemas alegres es muy difícil». Comenzó con 'Cine en casa', un canto al sofá y al 'dolce far niente'. Jugó con el título de los clásicos para arrancar la sonrisa del respetable, y ahondó en la crítica con 'El hombrecillo', un símbolo del político grandilocuente y vacío.

Iñaki López de Aberasturi quiso quitar hierro a la creación poética, con 'Desde el porche de los Mc Wright', un homenaje al Nuevo México de los pioneros, que aún no ha visitado. Y de EE UU a Huelva, para enseñar un 'Ocaso' a orillas del Guadiana.

Tono político tuvo el poema contra la oligarquía que leyó Juan E. Martín, y Álvaro Salvador finalizó con 'El día que mataron a Sharon Tate', una recuperación de un tiempo donde se mezclaron hierba, rock and roll, napalm, huelgas estudiantiles y despertares al amor. Aquel 1969, que Salvador evocó con enjundia. La música de Javier Cobos, con letras basadas en poemas de Javier Egea, puso punto y final a una noche de calor otoñal llena de versos.