Rafa Sánchez, exvocalista de La Unión, protagoniza los Acústicos Solidarios de Fundación Caja Rural El concierto, a beneficio de Granada Acoge, se celebrará el 14 de noviembre en el Auditorio Caja Rural Granada

Ideal Miércoles, 15 de octubre 2025, 08:47 Comenta Compartir

Fundación Caja Rural Granada anuncia una nueva cita de su ciclo Acústicos Solidarios, con la actuación de Rafa Sánchez, vocalista y fundador de la emblemática banda La Unión.

El concierto tendrá lugar el próximo 14 de noviembre a las 20:00 horas en el Auditorio Caja Rural Granada y su recaudación se destinará íntegramente a Granada Acoge, asociación que trabaja desde 1987 en favor de la población inmigrante de la provincia.

Granada Acoge centra su labor en las personas más vulnerables, especialmente aquellas de origen inmigrante, promoviendo su acceso pleno a derechos jurídicos, políticos y sociales, y fomentando una sociedad más equitativa, inclusiva e intercultural.

Los interesados en acudir al concierto pueden conseguir sus entradas a partir de hoy 15 de octubre, a las 11 horas, en www.fundacioncrg.com

Un viaje íntimo por la historia de La Unión

Rafa Sánchez ofrecerá un concierto en formato acústico, donde interpretará los grandes éxitos de La Unión como 'Lobo Hombre en París', 'Sildavia', 'Ella es un volcán', 'Maracaibo' o 'Más y más'. A través de sus canciones y comentarios personales, el artista compartirá una visión biográfica y cercana de su trayectoria: cómo un joven estudiante de Arquitectura se convirtió en ídolo de toda una generación durante los 36 años de vida de la banda.

Acústicos Solidarios: música con propósito

El ciclo Acústicos Solidarios nació en 2021 con el objetivo de unir cultura y compromiso social. Desde entonces, Fundación Caja Rural Granada ha organizado conciertos benéficos con artistas como Christina Rosenvinge (Calor y Café), Soledad Morente (Cáritas), Javiera Mena (Edicoma), Mikel Erentxun (Cruz Roja Granada), La Guardia (Aspace), Santiago Auserón (Almanjáyar en Familia), Efecto Mariposa (AECC), Estrella Morente (Asociación Granadina de Esclerosis Múltiple), Tomatito (Granadown), José Mercé (Banco de Alimentos de Granada), Kiki Morente (INPAVI), La Frontera (Parkinson Granada), y Los Secretos (Teléfono de la Esperanza).

La última en incorporarse a esta lista será Sole Giménez, cuyo concierto, con todas las entradas agotadas, está previsto para el 25 de octubre, a favor de AGRAFIM, Asociación Granadina de Fibromialgia, Fatiga Crónica y Sensibilidad Química Múltiple.

Temas

Caja Rural de Granada