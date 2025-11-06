Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
El director de la RAE, Santiago Muñoz Machado Efe

La RAE avanza a hombros del gigante de la inteligencia artificial

El Observatorio de las Palabras 'filtra' un millón de expresiones al día en busca de neologismos y voces que no están en el diccionario

Miguel Lorenci

Miguel Lorenci

Jueves, 6 de noviembre 2025, 17:05

Comenta

En 2019, la Real Academia Española (RAE) se subió a hombros del gigante de la inteligencia artificial. La tricentenaria institución sabe que debe seguir ... encaramada ahí para impulsar y garantizar el futuro del español en la vertiginosa era de los algoritmos, las plataformas y las aplicaciones para poder fijar, limpiar y dar esplendor 'digital' a nuestro idioma.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El juzgado levanta el secreto de sumario de las oposiciones de Policía Local, donde hay 43 investigados
  2. 2

    «Llamé a mi hijo y me dijo que ya volvía, fue lo último que supe de él antes de morir»
  3. 3 Alerta por lluvia, tormentas y posibles tornados en Granada: desde qué hora y en qué zonas
  4. 4

    La fábrica de campanas de cocina de Pulianas prepara su cierre con 49 despidos
  5. 5

    «Son inútiles, quieren hacerlo tan extremadamente bien...»
  6. 6

    Una baby shower en el consultorio de Darro convocada por sus okupas
  7. 7 Llega a un histórico local de Granada PrimaPrix, la tienda que vende «grandes marcas a precio de outlet»
  8. 8 Una de las encinas de mayor tamaño de Andalucía se encuentra en un pueblo de Granada
  9. 9 Oferta de trabajo múltiple en Granada para trabajar en la nueva tienda del Nevada
  10. 10

    Los cabecillas de la trama de las oposiciones de la Policía Local de Granada amañadas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La RAE avanza a hombros del gigante de la inteligencia artificial

La RAE avanza a hombros del gigante de la inteligencia artificial