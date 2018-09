Quiquiriquí, diez días con el mejor teatro de títeres del mundo en Granada Un momento de la presentación de ayer, con el descarado títere Moisés. / J.A.M. Talleres, conferencias, mesas redondas y 15 espectáculos integran una programación cuya base será el Centro Lorca, impulsor del evento JOSÉ ANTONIO MUÑOZ GRANADA Viernes, 28 septiembre 2018, 00:19

Hoy comienza la segunda edición del Festival de teatro de títeres Quiquiriquí. Un evento organizado desde el Centro García Lorca con la colaboración de Títeres Etcétera, que constituye el primer gran evento organizado por la nueva 'casa de Lorca' tras la llegada de su legado. Precisamente, en el acto de presentación de ayer, los responsables del Festival y la concejala de Cultura, María de Leyva, recordaron la condición de Federico como un dramaturgo esencial para entender el arte de los títeres en el siglo XX, y cómo son numerosas las compañías, en todo el mundo y en diversas lenguas, que ponen en escena sus textos con objetos animados.

No faltará, por ello, una doble referencia a la obra del escritor granadino, con 'El retablillo de Don Cristóbal' de Títeres Alakrán (Galicia), que se presentará mañana y pasado en lugares de ambiente más distendido, como Lemon Rock o Botánico, idóneos para ese juego, a veces procaz, donde se muestra «el delicioso y duro lenguaje de los muñecos», como diría el propio Lorca.

Esos mismos días, en el Centro Lorca, a pocos metros de donde reposa el legado, se ofrecerá el recital poético con objetos en miniatura 'Federico, Granada, Primavera', a cargo de la compañía mexicana Teatro Tinglado.

Estrellas

El mundo del títere, como casi todos, tiene también sus estrellas, esos artistas o compañías que cualquier festival se desvive por tener en su cartel. Y de esos habrá varios en el Festival Quiquiriquí. La compañía londinense Blind Summit Theatre y su director Mark Down –presentes ayer con Moisés, el títere protagonista de 'The table' en la presentación del ciclo–, forman parte de ese selecto grupo. En Granada podremos disfrutar de ellos de varias formas y en distancias cortas. 'The table' es una obra que no olvida, que se queda en la memoria para siempre. Y además de esto, en Granada harán el estreno en la Europa continental de su último espectáculo, 'The puppeteer'. A verlos vendrán a Granada programadores y artistas desde Estados Unidos, Alemania, Portugal o Austria, entre ellos Annette Dabs, directora del Festival Fidena, de Bochu;Omar Valiño, director artístico del Festival Internacional de Teatro de la Habana; Marian Palma, directora del Festival Titirimundi, y Lola Lora, directora de Teatralia.

Especial importancia tiene también la sección 'La incubadora', por la que pasará la producción 'Tú &tú, una odisea roquera', de Lapepepita. Ytambién el coloquio sobre 'El teatro y lo políticamente correcto' que tendrá lugar mañana a las 11:00 horas en el Centro Lorca. Blind Summer Theatre ofrecerá el domingo un taller sobre su trabajo, y el lunes 1 habrá un coloquio a las 19:00 horas sobre la situación del títere en nuestro país, que gracias a eventos como Quiquiriquí, sigue al alza.