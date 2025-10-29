El Quijote, al ritmo de la música barroca

La Orquesta Ciudad de Granada (OCG) ha puesto en marcha su programa de conciertos didácticos y familiares para la temporada 2025/2026. Tres son esencialmente ... las propuestas que vertebran el ciclo para los más jóvenes en esta temporada. La primera, 'Al son de Cervantes' se ha presentado esta misma mañana, con los actores El Gran Rufus y Ana Hernández-Sanchiz como protagonistas, y la directora y clavecinista Silvia Márquez al frente del grupo de músicos que participan en este primer programa, entrado en conectar al joven público con la figura de Cervantes -ahora tan de actualidad- y con su obra más inmortal: El Quijote.

A través de juegos verbales y giros orquestales, el espectáculo se sustenta en las obras de dos genios del barroco, Lully y Telemann, para contar la historia en retazos del ingenioso hidalgo. De Lully se interpreta 'Chaconne des Scaramouches, Trivelins et Arlequin', de 'Le bourgeois gentilhomme', mientras que de Telemann se interpreta la obertura suite 'Burlesque de Quixotte', que cuenta con ocho números que van del Largo inicial al Vivace con la cual termina.

Las cifras de los programas didácticos y para jóvenes, según las previsiones de la OCG, atraerán al Auditorio Falla durante esta temporada a más de 34.000 asistentes. Así, el ciclo de espectáculos iniciado hoy incluye seis pases: tres esta semana y otros tres entre el 10 y el 12 de diciembre. El 13 de diciembre se presentará en formato familiar. Por otro lado, la compañía granadina DA.TE Danza presentará su nuevo espectáculo en colaboración con la orquesta los días 28, 29 y 30 de enero, y los días 4, 5 y 6 de febrero, con concierto familiar el día 7. Su propuesta se titula 'Caracteres en danza', y está dirigida por Omar Meza. Finalmente, los días 15, 16 y 17 de abril, la actriz y cantante Sheila Blanco protagonizará '#bioclassiscs', con el correspondiente concierto familiar en la mañana del sábado 18.

Por otro lado, seis de los programas de la orquesta tendrán ensayos abiertos que prácticamente ya se han llenado, y que permitirán a 2.100 personas, pertenecientes a centros educativos que van desde la Secundaria hasta Centros de Adultos, asistir a la preparación de varias de las propuestas musicales de la OCG esta temporada. Continúa además la Joven Academia de la OCG, que ya participara con éxito en la 'Tercera' de Mahler y también lo hará en 'La canción de la Tierra'. Y continuarán también los cursos de formación del profesorado, con tres convocatorias y seis sesiones, en las que participarán más de 130 profesores de toda la provincia.