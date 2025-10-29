Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un momento de la presentación de 'Al son de Cervantes'. J. A. M.

El Quijote, al ritmo de la música barroca

La Orquesta Ciudad de Granada inicia sus conciertos familiares y didácticos con 'Al son de Cervantes'. Más de 34.000 asistentes acudirán a algunas de las 14 citas dirigidas al público del futuro y a quienes les educan

José Antonio Muñoz

José Antonio Muñoz

Granada

Miércoles, 29 de octubre 2025, 14:43

Comenta

La Orquesta Ciudad de Granada (OCG) ha puesto en marcha su programa de conciertos didácticos y familiares para la temporada 2025/2026. Tres son esencialmente ... las propuestas que vertebran el ciclo para los más jóvenes en esta temporada. La primera, 'Al son de Cervantes' se ha presentado esta misma mañana, con los actores El Gran Rufus y Ana Hernández-Sanchiz como protagonistas, y la directora y clavecinista Silvia Márquez al frente del grupo de músicos que participan en este primer programa, entrado en conectar al joven público con la figura de Cervantes -ahora tan de actualidad- y con su obra más inmortal: El Quijote.

