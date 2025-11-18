Tamara Silva Bernaschina (Minas, Uruguay, 2000) pasó por Granada para hablar de su más reciente libros de cuentos, titulado 'Larvas', publicado por la editorial madrileño– ... granadina Páginas de Espuma. Antes, había publicado 'Desastres naturales' (2023), su primer libro de cuentos, galardonado en 2023 con dos Premios Bartolomé Hidalgo, el de Narrativa y el Revelación en su país. Al año siguiente, recibió el Premio Nacional de Literatura en la categoría Ópera Prima. Su novela 'Temporada de ballenas' (2024) recibió una mención de honor en el concurso literario Juan Carlos Onetti.

–Convivimos con las larvas. De hecho, hay personas que no llegan a mariposa. ¿Le parece lógico, o es simplemente algo natural?

–Me parece algo natural. En este libro, durante el proceso de escritura, entró en juego la percepción, es decir, cómo nosotros percibimos lo más larvario, lo más feo, lo más blando. Tal vez la transformación no está en las propias larvas, sino en cómo nosotros percibimos ese cambio. La larva seguirá siendo larva siempre, pero hay una percepción que arranca por el asco y genera una suerte de convivencia, de aceptación, de estar cerca, que me pareció interesante.

–¿Se siente obligada por nacimiento a incluir elementos de realismo mágico en sus obras?

–Jamás hago nada por obligación, y menos en la escritura. Sobre todo, confío en el proceso de escritura, en lo que ocurre mientras doy vida a mis personajes y a las circunstancias por las que atraviesan. No sé si hablar de realismo mágico o elementos fantásticos. Lo cierto es que hay ciertas realidades disruptivas, paralelas, que a veces vemos y a veces no. No tanto por cercanía geográfica, pero sí por tradición literaria, estos cuentos se encuentran más cercanos a la esfera de lo fantástico.

–Hoy por hoy, ¿no hay cierta magia en el ejercicio propio de la existencia, al enfrentarnos a una sociedad que nos disuade de existir como seres independientes, invitándonos a subsumirnos en la masa?

–Creo que sí. Sobre todo en los libros, el foco está puesto no sólo en la existencia humana, sino en la que no lo es. Encuentro ahí una fuente de magia inagotable, porque hay más suposiciones que certezas sobre, por ejemplo, cómo siente un perro o cómo se comunica, qué capacidad tienen para tomar decisiones... Es una especie, la de los perros, que hemos amaestrado e incluso modificado genéticamente, pero cuando un perro actúa según sus instintos, hay un hueco para lo mágico que desconocemos.

–¿Qué relación tiene con los parásitos: los familiares, los humanos y los animales?

–Creo que los parásitos se vinculan con nosotros aunque nosotros no queramos vincularnos con ellos. Hay parásitos dentro de nuestro propio cuerpo y del de los demás. Es una relación tanto micro como macro, coyuntural a veces y muy natural. Los humanos necesitamos de los demás para crecer y vivimos en comunidades a veces parasitarias, como las redes.

–Introduce en su libro problemas genéricos, ambientales, sociales, en conversaciones aparentemente intrascendentes. ¿Cree en la grandeza de lo pequeño?

–Por supuesto, y creo que en ese tipo de conversaciones se revela mucho también del mundo, las formas, lo que preocupa a los personajes y lo que preocupa al mundo en que se insertan. Hay muchas consecuencias pequeñas que generan grandes consecuencias.

–Lo que no se entierra sigue vivo para siempre, dice usted por boca de los personajes de uno de sus cuentos. ¿Hubo circunstancias en la vida que lleva vivida le hubiera gustado enterrar?

–Pienso que no. En la ocultación, como ocurre en ese cuento al que usted se refiere, hay algo de inversión. Todo lo que se quiere esconder acaba expuesto al escrutinio público, en un primer plano. No he querido ocultar nada de mi vida personal, pero sí he reflexionado sobre lo que se ha querido dejar atrás, lo que no se nombra, pero que más pronto o más tarde termina saliendo a la luz con más fuerza, lo cual se puede volver peligroso.

–En 'Larvas' hay muchos olores. Dicen que la memoria olfativa es la más persistente. ¿A qué le huele usted la vida?

–A tierra, seguramente. En el libro hay olores que forman parte de un universo de los sentidos que va tomando cuerpo, y que tiene que ver no sólo con las imágenes, sino también con los sonidos. Pero sobre todo hay olores agradables y desagradables, como en la vida.

–¡Qué relación tenemos los seres humanos con la vida, que cuando alguien la pierde demasiado pronto o en circunstancias trágicas incluso buscamos sentido a la tragedia!

–Buscar un sentido a las tragedias es muy humano, y los personajes del libro son criaturas de ficción, pero siempre les he concebido como seres cercanos, posibles. Pensar en que incluso las tragedias pueden tener un lado bueno implica aceptar lo malo que nos ocurre, y encontrar el sentido de ello no desde la explicación racional sino desde el descubrimiento de las razones, quizá mágicas, de nuestra tristeza.

–¿Hacia dónde camina usted como escritora?

–Ahora, hacia el hotel... (risas). Camino hacia el deseo. Quiero seguir escribiendo más motivada por el deseo que por otra cosa.