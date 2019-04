«No me puedo permitir el escribir estupideces, no me sientan bien» El poeta Antonio Carvajal, con sus obras incompletas. / ALFREDO AGUILAR Entrevista con el poeta Antonio Carvajal, Premio Nacional de Poesía. Esta semana se representa el drama lírico 'Mariana en sombras' y ha publicado sus obras incompletas 'Extravagante jerarquía' JOSÉ ANTONIO MUÑOZ GRANADA Martes, 2 abril 2019, 00:08

Antonio Carvajal (Albolote, 1943), no deja de estar de actualidad nunca. Siempre hay un ciclo literario donde se leen –muchas veces lo hace él mismo– sus obras, o se publica algún escrito nuevo suyo, o... Esta semana, se presenta en el teatro Isabel la Católica su 'Mariana en sombras' con música de Alberto García Demestres, una «secuencia lírica» con la que finalizará el exitoso ciclo de conciertos La Voz Humana. Y por otro lado, 'Extravagante jerarquía' (dos volúmenes, Fundación Jorge Guillén), sus obras 'incompletas' se han convertido en uno de los hitos de nuestra poesía reciente. Sigue creando, sigue al frente de la Colección Genil de la Diputación –lidiando en los ruedos presupuestarios para mantenerla viva–, y sigue, sobre todo, tomándose la vida con humor, y con amor.

–¿Cuándo uno escribe, pierde la noción del tiempo, y por eso le salen dos volúmenes como estos?

–(Risas) He sido perfectamente consciente del tiempo que ha pasado... Estos volúmenes se han hecho poco a poco, ellos solos. A lo largo de mi vida he publicado 20 libros de distinta extensión, muchos textos para catálogos, eso que la gente fina llama 'plaquettes' y que a mí me suena a análisis de sangre... Esta es una historia que comienza con 'Tigres en el jardín' y que finaliza el pasado año 2017.

–Ciertamente, 'Extravagante jerarquía' no responde al modelo de 'Obras completas' al que estamos acostumbrados, con su estudio preliminar, su camisita y su canesú...

–No, porque sigo escribiendo. Poquito, ya. Y además, mis tres libros de prosa no están incluidos en estos dos volúmenes. Tampoco los textos para ópera, como esta 'Mariana en sombras' que se presenta este jueves y que fue mi primera incursión en ese género, en el que tengo pendiente de estreno 'Don Diego de Granada', cuyo texto está publicado, y 'Juana sin cielo', en torno a la vida de la reina Juana de Castilla, y que aún está inédito. Con todo esto me sale un volumen más. Son todos resultados de procesos muy largos. Por ello, recomiendo que quienes tengan estos dos volúmenes los digieran poco a poco, un poema por día, y que cuando lleguen a una página en blanco –están puestas adrede–, haga el mismo silencio que hago yo, para masticar lo leído y agrupar cada grupo de poemas tal y como los concebimos.

–En el breve prólogo de 'Extravagante jerarquía' dice que la publicación fue fruto de un acuerdo. ¿Cuáles fueron los términos del mismo?

–No hacer una edición crítica, porque hacer una edición crítica de un poeta vivo resulta raro... (sonríe). Además, he ido publicandom, como en su día Juan Ramón, sucesivas variaciones de un mismo poema, por lo que decidimos dejar los libros tal y como salieron en su día, eso sí, quitándoles erratas o supliendo despistes, como repeticiones de poemas.

–¿Alguna errata especialmente hilarante?

–Alguna, y alguna confusión también. Un día llegué a la Librería Al Andalus y los encontré a todos partiéndose de risa. Y era porque unos minutos antes que yo había entrado un cliente preguntando por mi libro 'Tigres en el Zaidín' (risas). Hay quien se cabrea mucho con las erratas, pero a mí no mucho, si tienen gracia.

–¿De dónde viene 'Extravagante jerarquía?

–De una frase de Gracián, a propósito de un poema de Quevedo, donde dice que «se coloca por encima de ángeles, arcángeles, y cualquier otra extravagante jerarquía». Además del título de estas obras incompletas, es también el de otro de mis libros. Lo mío es una chulería.

–¿Se exige mucho?

–Mucho. Por soberbia. Yo no me puedo permitir las tonterías que se permiten otros. Puedo ser guasón, sarcástico, pretendo ser hasta sublime. Pero lo que no me puedo permitir es una estupidez, porque no me sienta bien. Incluso, en 'Ante un pozo de plata', una obra mía en prosa, tomo prestados a San Francisco de Borja unos consejos para predicadores que yo adapto a los literatos: una compostura, unas normas de comportamiento...

–Si los poetas siguieran los consejos de San Francisco de Borja, ¿se pelearían menos?

– Ah, ¿pero se pelean?

–Sus rencillas sí que tienen...

–No lo sé, porque a los poetas que he tratado íntimamente han sido mis maestros de vida en todos los sentidos. Empezando por el Premio Nobel Vicente Aleixandre;siguiendo, por edad, por una gran señora, que fue Elena Martín Vivaldi; continuando con José Antonio Muñoz Rojas... De los tres he disfrutado de su compañía, de dedicatorias, de un intercambio fecundo... Ysiguiendo hasta hoy, con los más jóvenes. Siempre he encontrado un grupo de personas en el mundo poético que me han llenado y me han aportado, y a los que he tratado de corresponder. He tratado de apartarme del camino de quienes no me han gustado, para no estorbarles.

Límites

–¿Dónde están los límites de la poesía?

–Por ejemplo, en hacer almoneda de la propia vida para vender. Yo no vendo mi intimidad. Otros la tienen a la vista, como si fuera un tenderete en el mercadillo del jueves.

–¿Se puede escribir sin amor? ¿Y sin humor?

–Hace poco me invitaron a participar en una antología de poesía humorística, y se me ocurrió la siguiente frase:«Los españoles solemos tener mucho amor propio, pero muy poco humor propio». Si no empezamos por reírnos de nosotros mismos, malo. Ytenemos que saber aguantar los chistes que hagan los demás sobre nosotros, con una sonrisa igualmente. En 50 años hemos pasado del «prohibido prohibir» al «hay que prohibirlo todo»:corridas de toros, fiestas populares... Tenemos que tener más cintura, porque estamos perdiendo libertades.

–¿Lee la poesía que se hace desde las redes sociales?

–Normalmente no, salvo que me lo mande un amigo y me lo recomiende. Algunas cosas son muy buenas. Hace poco me mandaron el vídeo de un poeta haciendo rap, que me encantó. Tienen una excelente métrica en algunos casos, y son modernos. Cuando yo la usaba, era un carca. Son gilipolleces. Y no me gusta usar la palabra, porque pienso que un gilipollas no se define, se muestra y se señala, normalmente.

–Sigue al frente de la Colección Genil, que edita la Diputación. ¿Qué sorpresas nos reserva?

–Uno de ellos es una investigación en torno a los cromos que utilizaba Claudio Sánchez Muros para hacer sus collages, y que es una auténtica delicia. Otro son las memorias de José Mercado Ureña, llamado 'Albergue de sombras', un volumen de evocación de la vida en Pinos Puente, en el primer cuarto de siglo. El tercero es un libro muy curioso, de José Urbano, que se llama 'Naderías', con un gran prólogo de José Cabrera Martos. A la espera estamos de publicarlos.