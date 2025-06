Aún puedes conseguir el codiciado abono VIP para el «Degusta Fest»

IDEAL Lunes, 9 de junio 2025, 16:57 Compartir

Hubo un tiempo en que los festivales eran sinónimo de acampada, botellón y largas colas frente a foodtrucks donde la calidad de la comida no era lo importante. Sin embargo, los tiempos han cambiado, y en la actualidad, cada vez más eventos musicales se preocupan por ofrecer experiencias culinarias de primer nivel. La gastronomía se ha convertido en un reclamo atractivo para una parte importante del público que asiste a los festivales. Un proyecto que ha decidido construir su propuesta sobre la buena gastronomía ha sido el Degusta Fest 2025, que se celebrará los días 27 y 28 de junio en Fermasa en Armilla. Este festival, que nadie se quiere perder, no solo destaca por su impresionante cartel musical, que incluye a leyendas como The Jesus and Mary Chain, Wilco, Love of Lesbian, Nada Surf, Carolina Durante, León Benavente y The Lemon Twigs, entre otros. También se diferencia por su propuesta gastronómica innovadora, que combina la música con una oferta culinaria de alta calidad. La cita promete ser un festín tanto musical como gastronómico, donde los asistentes podrán disfrutar de creaciones exclusivas y una experiencia gourmet pensada para elevar aún más la conexión entre la música y el paladar.

El Degusta Fest 2025 no será solo un lugar para escuchar buena música; también ofrecerá charlas motivacionales e informativas a cargo de reconocidos chefs locales y nacionales. Estos expertos compartirán sus trayectorias, pasiones y secretos culinarios, creando así un ambiente enriquecedor donde la música no es lo único que hay que celebrar. La propuesta es clara: alejarse de la limitada oferta de los grandes festivales y sumergirse en un mundo donde la gastronomía ocupa un papel estelar. Por si esto fuera poco, el festival lanzó un abono VIP que captó rápidamente la atención del público y se agotó rápidamente. Este paquete exclusivo permitía a los asistentes disfrutar al máximo de esta experiencia única los dos días del festival. Oferplan Granada, de IDEAL, ha puesto a la venta un número limitado de estos abonos tan deseados a un precio excepcional. ¿Qué incluye el abono VIP? Acceso completo a todos los días del festival con beneficios exclusivos como acceso prioritario, zona VIP, barra y WCs exclusivos, tres consumiciones (cerveza, vino o refresco) y dos tapas por día, además de acceso a todas las actividades diurnas (con aforo limitado). Y, por supuesto, cada asistente recibirá un lanyard conmemorativo y un regalo de merchandising del festival.

La combinación de un cartel musical impresionante con una oferta culinaria de primer nivel convierte a Degusta Fest 2025 en una cita ineludible para los amantes de la música y la buena gastronomía. Ya no se trata solamente de escuchar canciones; se trata de vivir, degustar y celebrar. La evolución de los festivales es palpable, y eventos como este nos demuestran que es posible disfrutar de una experiencia completa, que deleita tanto al oído como al paladar. Pepe Rodríguez, Chef ejecutivo y dueño de El Bohío encabezará el cartel de la propuesta culinaria de este festival, además de los granadinos Lola Marín (Restaurante Damasqueros), Vicente Jiménez (Restaurante Camino de la Huerta), Antonio Lorenzo (Restaurante El Conjuro) y otros talentos de los fogones. Así que, si buscas una escapada este verano donde la música y la gastronomía se den la mano, Degusta Fest 2025 podría ser tu mejor opción. Marca en tu calendario los días 27 y 28 de junio y prepárate para disfrutar de un festival que promete ser un verdadero festín para los sentidos. ¡No te quedes sin tu abono VIP !

Temas

Gastronomía

Música