Un momento de la actuación de Ana Belén, anoche en el Palacio de Congresos. Blanca Rodríguez

El público granadino demuestra que sigue queriendo 'Más D Ana'

La cantante emocionó a sus incondicionales en el Palacio de Congresos en un espectáculo más del ciclo 1001 Músicas, donde mostró todo su encanto

José Antonio Muñoz

Sábado, 27 de septiembre 2025, 00:37

Ana Belén es la sonrisa que se abrió a la libertad de todo un país allá por los 70. Ha pasado medio siglo, y continúa ... sonriendo. Y eso que a veces han venido curvas. Sin embargo, la curva de sus labios se abre con largueza y continúa derramando y derrochando besos, ternura –no lo olvidemos, para la ternura siempre hay tiempo– y buenas canciones, prestadas por sus amigos y sobre todo, por su media vida, el cantautor Víctor Manuel. Cinco décadas después, el público granadino sigue queriendo 'Más D Ana', pues así se titula su gira, y lo demostró anoche en el Palacio de Congresos, que tuvo una excelente entrada para disfrutar de lo que su boca –tan dulce, según su marido– exhala.

