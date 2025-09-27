El público granadino demuestra que sigue queriendo 'Más D Ana'

Ana Belén es la sonrisa que se abrió a la libertad de todo un país allá por los 70. Ha pasado medio siglo, y continúa ... sonriendo. Y eso que a veces han venido curvas. Sin embargo, la curva de sus labios se abre con largueza y continúa derramando y derrochando besos, ternura –no lo olvidemos, para la ternura siempre hay tiempo– y buenas canciones, prestadas por sus amigos y sobre todo, por su media vida, el cantautor Víctor Manuel. Cinco décadas después, el público granadino sigue queriendo 'Más D Ana', pues así se titula su gira, y lo demostró anoche en el Palacio de Congresos, que tuvo una excelente entrada para disfrutar de lo que su boca –tan dulce, según su marido– exhala.

Comenzó la cantante con 'Sólo le pido a Dios', ese manifiesto pacifista que firmara el argentino León Gieco, más oportuno que nunca en un mundo convulso. Ana canta, pero también lanza mensajes más o menos directos, más o menos suaves, pero siempre cargados de intención. Tras el aplauso inicial, echó la vista atrás para recordar que nació en el 53 –quién lo diría, viéndola tan lozana–, y siguió con el primero de los temas de su nuevo disco 'Vengo con ojos nuevos' que cantó anoche. 'Que no hablen en mi nombre' volvió a incidir en la realidad que convierte un posible mundo maravilloso en un palpable infierno para muchas. Dejó claro su compromiso con el público y con sus convicciones en 'Yo vengo a ofrecer mi corazón', de 'Peces de ciudad'. Tras esa declaración de amor y entrega que supone 'Si me nombras' –otro clásico– vino 'Vida', un momento para mirar atrás y recordarse a sí misma, quizá, que para atrás no se va ni para coger impulso.

Ana es intérprete de auténticos himnos como 'Desde mi libertad', que sonó a continuación, y de canciones tan evocadoras como 'Cinecittá', a medio camino entre la bossa nova y la nostalgia de la 'dolce vita', también de su nuevo disco. Su voz suena limpia, acaricia y hace sonreír. Volvió a los 70 con su versión de 'Raggio de sole' adaptada a la piel de toro, abrazada por el marabú, y luego saltó a la rumba suave con 'Mala para los huesos esta humedad', de su más reciente producción. La divertidísima 'La salida no es por ahí' desató la memoria de platos volando por el salón y otras discusiones más o menos cruentas, de las que casi todos hemos sido víctimas. Su excelente versión de '¿Cómo pudiste hacerme esto a mí?' de Alaska y Dinarama en clave de jazz abrió la puerta a la sabiniana y emocionante 'A la sombra de un león' que termina con el poético choque contra el Banco Central, ahora suponemos que el europeo.

Le siguió la inevitable 'Contamíname' y a esta la que da título a su nuevo trabajo, la 'Lía' de José María Cano, y claro, 'Peces de ciudad', la canción más teñida de cultismos de las que se han escrito jamás en español y que comparte con Sabina. En la recta final, otros clásicos como 'El hombre del piano' de Billy Joel, 'Agapimú', 'España, camisa blanca de mi esperanza' y 'La puerta de Alcalá'. Mírenla, mírenla, ahí sigue Ana.