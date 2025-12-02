Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Alumnos participantes en las jornadas del Ateneo. A. A

Profesorado y estudiantes apuestan por la Capital Cultural

La Delegación de Desarrollo Educativo acogió la octava mesa redonda del Ateneo, dentro del ciclo dedicado a la candidatura

Antonio Arenas

Martes, 2 de diciembre 2025, 23:28

Comenta

Hace un tiempo que el Ateneo de Granada puso en marcha el ciclo 'Hacia Granada Capital Europea de la Cultura 2031' con la idea de ... crear sinergias y sumar esfuerzos de distintos colectivos hacia ese objetivo. En la mañana del martes le tocó a varios institutos públicos de la capital y provincia, centros con clara vocación europeísta, los que a través de sus profesores y estudiantes participaban en la octava mesa redonda de este ciclo que tenía lugar en el salón de actos de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo. Allí compartieron sus experiencias y se manifestaron de forma muy clara a favor de conseguir dicha meta:la Capitalidad Cultural 2031 para Granada.

