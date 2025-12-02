Profesorado y estudiantes apuestan por la Capital Cultural

Hace un tiempo que el Ateneo de Granada puso en marcha el ciclo 'Hacia Granada Capital Europea de la Cultura 2031' con la idea de ... crear sinergias y sumar esfuerzos de distintos colectivos hacia ese objetivo. En la mañana del martes le tocó a varios institutos públicos de la capital y provincia, centros con clara vocación europeísta, los que a través de sus profesores y estudiantes participaban en la octava mesa redonda de este ciclo que tenía lugar en el salón de actos de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo. Allí compartieron sus experiencias y se manifestaron de forma muy clara a favor de conseguir dicha meta:la Capitalidad Cultural 2031 para Granada.

El acto, moderado por el vicepresidente del Ateneo e inspector de educación, Antonio Lara Ramos, contó con la participación de la delegada, María José Martín, y de las profesoras Nuria Calvo, responsable, entre otras muchas cosas, de los Proyectos Europeos de su instituto, el IES Severo Ochoa; las coordinadoras de Escuelas Embajadoras del IES Los Neveros de Huétor Vega, Montserrat Núñez;y del IES Francisco Giner de los Ríos de Motril, Irene Martín Quirantes. Como representante de la Universidad y de la Alianza Universitaria Arqus participó el estudiante de Informática Lucas de Uña que, sin ser granadino, considera que «la cultura es lo que mejor define a esta ciudad» y que es necesario sumar esfuerzos para hacerla más internacional de lo que ya es.

Papel de los jóvenes

Antonio Lara comenzó resaltando la importancia de que la población juvenil exprese su sentir respecto a este proyecto en la provincia de Granada. Tema en el que profundizó la Delegada, María José Martín, recién llegada de Padul donde había asistido a unas jornadas de emprendimiento e inteligencia artificial.

Tras felicitar a los ocho estudiantes de los centros citados y del los IES Padre Suárez y Padre Manjón que en esta jornada se convertían en representantes de los casi 200.000 alumnos granadinos,«al final todos somos los que haremos posible que Granada pueda ser capital europea de la cultura en el 2031».

Después sería el turno de las tres profesoras que expondrían sus motivaciones para participar en proyectos Comenius por lo que supone de enriquecimiento personal, lingüístico y cultural que sería concretado por los alumnos Alberto, Jaime, Carmen, Julia, Juan José, Marina,... que compartieron sus experiencias en la participación de este tipo de programa que conllevan movilidades, intercambios, visitas que sirven para preparar una mejor ciudadanía europea.