Los premios IDEALES reconocen a cinco talentos de la cultura de Granada

A finales de mayo de este año, IDEAL firmó su adhesión a la candidatura de Granada Capital Cultural. Aquella rúbrica fue mucho más que un símbolo o un guiño bienintencionado. Fue un compromiso. Desde entonces; en realidad desde mucho antes, aunque no hubiera papeles, la redacción del periódico se ha volcado diariamente en ofrecer información, reportajes, entrevistas y crónicas que ayuden a dibujar un horizonte brillante en 2031. Y ahí seguimos, destacando el talento local en todas las vertientes de la cultura, la juventud y las ideas cargadas de futuro, los retos que hay sobre la mesa, el patrimonio que nos eleva, la vida en los barrios, el sonido de Granada…

Un compromiso que volverá a brillar en la edición de 2025 de los Premios IDEALES, la gran fiesta con la que la redacción del periódico reconoce a cinco personas o instituciones que engrandecen a Granada. Esta XXXVIII edición no será menos, pero sí distinta, ya que todos los premios están dedicados a la cultura. Bajo el lema 'La cultura es la llave', los IDEALES reconocen a la pintora Soledad Sevilla; a los dibujantes Sergio García y Lola Moral; a la humorista Martita de Graná; al patriarca del flamenco y emblema del Sacromonte Curro Albaicín; y al actor Antonio Velázquez.

La gala de los premios IDEALES se celebra el próximo lunes 15 de diciembre, a las 19.30 horas, en el Palacio de Congresos de la ciudad. El evento, al que se puede acudir únicamente mediante invitación, estará presentado por el jefe de Deportes de IDEAL, Rafael Lamelas. La velada reunirá a medio millar de invitados, con una representación especial del mundo de la cultura. Así, a pocos días de que se cumpla el plazo de entrega del proyecto de la Capitalidad Cultural, daremos un nuevo empujón tras la multitudinaria fotografía con la llave que fue portada del periódico el pasado 28 de noviembre.

El espíritu de la noche quedará marcado por el discurso del director de IDEAL, Quico Chirino, que además de recibir, acoger y celebrar a Granada, compartirá la visión y el compromiso en el que este periódico cree desde el primer minuto. Un compromiso que pasa por la transformación de la provincia a través de la industria cultural.

Habrá sorpresas, por supuesto, con varias actuaciones en directo y guiños que se desvelarán a su debido tiempo. Y, como todos los años, después de la gala habrá un cóctel en el que invitados y premiados podrán brindar por la Capitalidad y, ya que estamos, por el 2026 que está a la vuelta de la esquina. Todo girando alrededor de la cultura, la llave, Granada y 2031.

Soledad Sevilla La artista de la luz, el espacio y las geometrías

Lo de Soledad Sevilla con Granada fue un flechazo artístico. Vino a realizar una serie sobre la Alhambra y aquí sigue. Valenciana de cuna, su trayectoria lleva más de treinta años vinculada a Granada, donde trasladó su residencia en 2000. En su estudio de Otura, inmersa en el paisaje de la Vega, continúa produciendo sus pinturas de gran formato y sus instalaciones donde late una preocupación constante por la luz, el espacio, la repetición, los módulos geométricos y la exploración de la percepción visual. «Me interesan los secaderos y sus mallas transparentes que mece el viento», confiesa la artista.

Soledad Sevilla, doctora honoris causa por la UGR, siente Granada como algo propio. Formada entre 1960 y 1965 en la Real Academia Catalana de Bellas Artes de Sant Jordi, en Barcelona, y becada en instituciones tan prestigiosas como la Universidad de Harvard, su trayectoria está jalonada de reconocimientos como el Premio Nacional de Bellas Artes, la Medalla al Mérito en las Bellas Artes y el Premio Velázquez de Artes Plásticas. También fue profesora en los años dos mil de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada.

Soledad no olvida aquella experiencia en la Alhambra. «Estábamos a principios de los noventa, cuando el monumento cerraba a las dos, pero yo tenía permiso para entrar por la tarde para hacer mis anotaciones y bocetos», recuerda. «Quedé prendada del Cuarto Dorado y sus dos puertas; según la que tomaras acababas en el patio de los Arrayanes o ibas directamente a la calle», rememora con una sonrisa. «También de cómo cambiaba la luz; durante el día los espacios centrales estaban iluminados, mientras que los exteriores se quedaban en penumbra, y por la noche era lo contrario», rememora.

Tras el éxito de su exposición retrospectiva en 2024 en el Centro de Arte Reina Sofía, donde se exhibieron un centenar de piezas, Soledad trabaja en nuevas creaciones y vive con ilusión el empeño de Granada por convertirse en Capital Europea de la Cultura. «Granada se lo merece por su extraordinario patrimonio, por ser la cuna de personajes tan ilustres como Falla o Lorca y porque la cultura es su seña de identidad».

Sergio García y Lola Moral Líneas, colores y viñetas infinitas desde Cumbres Verdes al resto del mundo

Hay una palabra para definir a Sergio y Lola, pero todavía no se ha inventado. Sergio García es una línea que abre infinidad de universos a través de viñetas y marcos que no entienden de principio ni de final. Lola Moral es la explosión de color, la pintura que envuelve y da sentido a la belleza clásica y vanguardista. Juntos forman un estilo, un universo, un matrimonio, un talento poderoso y evocador que, desde su preciosa casa de Cumbres Verdes, viaja por el mundo entero.

No se puede resumir el camino hasta la fecha, pero tal vez baste una ráfaga reciente: Ilustraron la estación de tren de Saint-Denis Pleyel, en París, para los últimos Juegos Olímpicos. Publicaron el precioso y desgarrador cómic 'El cielo en la cabeza', ganador del gran premio de la crítica en Angulema, el mayor festival de cómic de Europa. Y sus trabajos lucen en medios como The New York Times, New Yorker, The Washington Post, El País o IDEAL, con aquella inolvidable portada por nuestro 90 cumpleaños.

Sergio y Lola, incluso cuando firman por separado, comparten mesa y lapicero. García, Catedrático de Dibujo en la Facultad de Bellas Artes de la UGR, combina la investigación y la docencia con la creación artística. Premio Nacional de Ilustración en 2022, es el diseñador de la llave que se ha convertido en el símbolo de la Capitalidad Cultural de Granada. Además, realiza obras de gran formato como 'Guerra', un cómic mural inspirado en el Guernica que se expuso en el Museo Picasso de París. Lola, siempre cargada de colores, es una artista multidisciplinar. Madre de Odi, su alter ego en las viñetas, es escultora, pintora, dibujante y diseñadora. Ha expuesto en galerías internacionales y es toda una referencia por su talento y su compromiso social.

Sergio es el dibujante, la línea. Lola, la colorista, la explosión. Un corazón con cuatro manos que bombea, eleva y engrandece el arte que brota desde Granada. Pocos nombres nos llevan tan lejos y de maneras tan hermosas y variadas. Solo ellos, premio IDEAL 2025, podrían inventar la palabra que nos falta.

Martita de Graná La carcajada que nos sacó del confinamiento y saltó al cine, la televisión y los teatros llenos

En el momento más triste de nuestra historia, hace tan solo cinco años, en aquellos días de incertidumbre, miedo y despensas repletas de papel higiénico, ella se coló en nuestras casas para provocarnos una carcajada que no cabía en la mascarilla. Ella, con ese acento marcado, las manos expresivas, las cejas señalando lo evidente y esa sonrisa despojada de complejos, apareció en la pantalla del móvil como un regalo en la noche de Reyes. Una risa compartida y viral que saltó de un hogar a otro, imparable, hasta que no quedó rincón en España que no conociera su nombre. Y el nombre ya merecía un premio: Martita de Graná.

Marta Martínez estudió Magisterio, tal vez por aquello de tener público cada día. Porque lo suyo, lo supo desde el principio, era el humor. Sus primeros vídeos en Youtube, grabados en su casa durante la pandemia, la catapultaron a una fama que ni ella misma esperaba. Con cientos de miles de seguidores en redes sociales, saltó al cine con 'De Caperucita a loba', '¡A todo tren! Destino Asturias', 'García y García'; y a la televisión, en programas como 'Tu cara me suena', 'Zapeando' o la serie inspirada en su propia vida, '¡Martita!'.

Pero su hábitat natural, donde congrega ovaciones cerradas noche tras noche, lleno tras lleno, es en el teatro. Su último monólogo, '¡Martita sea!', es una bomba de relojería divertida, entrañable y provocadora que ha arrasado de punta a punta del país. Un espectáculo en el que también canta, por si le faltaba algo. Yno cualquier canción, un tema original titulado 'Soltera', compuesto por María Peláe y Alba Reig. Marta es un torbellino, tanto que la revista Forbes la considera una de las cien mejores creadoras nacionales en este 2025.

El éxito de Martita es todo un bofetón a esos que decían, sin miedo a equivocarse, que las mujeres no podían ser tan buenas comediantes como los hombres. Pues que sepan que Martita, la nuestra, la que lleva el Graná por delante, es la 'bestseller' del humor en España. La risa más IDEAL.

Curro Albaicín Patriarca del flamenco de Granada, protector del arte jondo auténtico y la zambra

Francisco Guardia Contreras, Curro Albaicín para el mundo, vio la luz en Granada en plena posguerra, en 1948. Creció con vistas a la Alhambra y pateando las calles de una ciudad exhausta en lo cultural y hambrienta en lo físico. Aquel muchacho despierto se hizo muy pronto con un lugar en el mundo. Cuando lo encontró, hubo de soportar la incomprensión e incluso la agresión física por su condición sexual y su deseo de contar lo que todos callaban. Su alto porte le convirtió en una figura identificable para quienes eran sus vecinos y quienes, siquiera puntualmente, se acercaban al Sacromonte. Sus ojos azules comenzaron a mirar más allá de lo evidente, y de su garganta rota brotaron las palabras de aquel poeta a quien muchos no se atrevían a llamar por su nombre.

Su cueva es la casa de los flamencos de todas las edades. Su magisterio indiscutible ha imprimido carácter en varias generaciones de artistas, a los que ha formado a golpe de bastón en el suelo y de consejo amable. Porque él ha sabido mejor que nadie cuál es el precio que hay que pagar por contar lo que se siente. Su libro 'Zambras de Granada y flamencos del Sacromonte', que ha paseado por los eventos jondos más importantes del mundo y por citas culturales de calado internacional, le han convertido en una de las voces de referencia para comprender un fenómeno artístico que hoy es Patrimonio de la Humanidad y que no deja de producir talento.

Pero Curro no es sólo un maestro; no es sólo un testigo. Es también el artista que ha mantenido la esencia de la zambra, esa manifestación artística única en el mundo, lejos de contaminaciones interesadas y edulcorantes para turistas. Cuando su boca se abre, la atmósfera calla. Cuando mira, lo hace por derecho. Y cuando enseña, su autoridad es indiscutible. Curro Albaicín es el patriarca del flamenco en Granada.

Antonio Velázquez 'Culpable' de que los Goya vinieran a Granada, presencia clave en el marco audiovisual

El actor granadino Antonio Velázquez Bautista, Antonio Velázquez en el mundo artístico, nació en Granada en 1981 y nunca ha rechazado un reto. Es más, lanzó uno que ha marcado el año cultural granadino, cuando en la gala de los Goya que tuvo lugar en Sevilla en 2023, animó al por entonces alcalde, Paco Cuenca, a que la ciudad se sumara a la historia de los premios de la Academia. Dos años después, con otra alcaldesa, Marifrán Carazo, ese reto se hizo realidad, y Granada fue el pasado mes de febrero la capital del cine español.

Una tarde, mientras jugaba al fútbol con sus amigos, su vocación le salió al encuentro. Aceptó el reto de participar en un casting organizado por Carlos Miranda para su película 'Diálogo del amargo' y el veneno de la actuación empezó a correr por sus venas. Dejó atrás un futuro como militar para militar en las filas del arte. Aceptó el reto de formarse, y lo hizo con grandes maestros como José Carlos Plaza, Josefina Molina y Assumpta Serna. Aprendió a torear para ser Paquirri en la ficción. Es un experto jinete, algo que demostró en series como 'El final del camino' o 'El Ministerio del Tiempo', donde interpretó al Cid Campeador. Está dotado para la comedia, y de ello hablan sus participaciones en títulos como 'Los Rodríguez y el más allá', 'Buscando el norte', 'Aída' y 'A ver si llego'. Sus personajes dramáticos en series como '30 monedas', 'Tierra de lobos', 'Las chicas del cable', 'La promesa', serie en la que encarnó a Mauro durante 258 episodios, y en 'La encrucijada', la exitosa serie de Atresmedia que está rodando en estos días, le señalan como una presencia clave en el marco audiovisual español.

Ha actuado a las órdenes de Álex de la Iglesia, Enrique Urbizu y Gerardo Herrero, entre otros directores. Y sobre todo, se siente afortunado por haber convertido su pasión en su profesión.

