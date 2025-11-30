Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Muestrario de postales manuscritas que Ena envió a Alfonso XIII. Virginia Carrasco

Las postales entre Ena y Alfonso XIII: romance a la vista

Patrimonio Nacional muestra una parte de la correspondencia secreta que fraguó el amor entre la princesa inglesa y el monarca español

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:32

Comenta

El romance entre Alfonso XIII y Victoria Eugenia de Battenberg –Ena, como la llamaban familiarmente en la Corte inglesa– se fraguó mucho antes de bodas ... reales y ceremonias de Estado; se gestó en casi un centenar de postales que la princesa inglesa, nieta de la reina Victoria del Reino Unido, envió al joven monarca español entre junio de 1905 y enero de 1906, cuando se comprometieron, él con 19 años y ella con 17. Este tesoro epistolar verá la luz en la exposición dedicada a la futura reina consorte de España y bisabuela del rey Felipe VI, que Patrimonio Nacional presentará este lunes con más de 300 piezas –entre ellas una selección de media docena de postales–, que se exhibirán en la Galería de las Colecciones Reales.

