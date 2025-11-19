Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
El escritor y catedrático de la Universidad de Granada, Miguel Ángel del Arco, fotografiado en una calle del centro. PEPE MARÍN

HISTORIAS DE LA HAMBRUNA EN UN LIBRO

«Un portero del Granada se desmayó en pleno partido porque estaba desnutrido»

El catedrático de Historia Miguel Ángel del Arco repasa en 'La hambruna española' cómo afectó la falta de alimentos al país en los años de posguerra

José Antonio Muñoz

José Antonio Muñoz

Granada

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 00:30

Comenta

Las guerras no solo dejan muertos en caliente en el campo de batalla. Dejan víctimas en la retaguardia, mientras se combate y a posteriori. El ... catedrático de Historia Contemporánea Miguel Ángel del Arco cuenta muchos de los detalles del terrible periodo de necesidad que siguió a la lucha fratricida que asoló España entre 1936 y 1939 en su obra 'La hambruna española' (Crítica). Entre las muchas historias que narra, está la de Vidal, portero del Granada que se desmayó por desnutrición –la prensa oficial de la época hizo gala de múltiples circunloquios para contar el suceso– tras salir en la segunda parte del partido, o la de aquel alcalde, Rafael Acosta Inglott, que falleció en 1941 tras visitar un barrio de cuevas donde se había desatado una epidemia de tifus por causa del hambre. Acosta acabó contagiado y murió tras ser alcalde solamente durante siete meses.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Cinco empresas de Granada se coronan entre las 500 mejores pymes de España
  2. 2 Granada llora por el maestro de la taracea de la Cuesta de Gomérez: «La artesanía era su pasión»
  3. 3 La comida de José Sacristán en un popular restaurante de Granada: «Fue muy amable»
  4. 4 Convocan un casting en Granada para una película histórica
  5. 5 Estos son los síntomas de los virus que empiezan a circular
  6. 6 El tren-restaurante de Granada que ofrece «una experiencia al estilo Orient Express»
  7. 7

    Las dos rotondas del Área Metropolitana que recuperarán la normalidad esta semana
  8. 8 Detenido por alentar a la población a producir desórdenes públicos contra la ZBE de Granada
  9. 9

    25 años dando cariño a los peques de Arabial
  10. 10

    Pablo Sáenz elige un camino controvertido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «Un portero del Granada se desmayó en pleno partido porque estaba desnutrido»

«Un portero del Granada se desmayó en pleno partido porque estaba desnutrido»