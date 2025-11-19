«Un portero del Granada se desmayó en pleno partido porque estaba desnutrido»

Las guerras no solo dejan muertos en caliente en el campo de batalla. Dejan víctimas en la retaguardia, mientras se combate y a posteriori. El ... catedrático de Historia Contemporánea Miguel Ángel del Arco cuenta muchos de los detalles del terrible periodo de necesidad que siguió a la lucha fratricida que asoló España entre 1936 y 1939 en su obra 'La hambruna española' (Crítica). Entre las muchas historias que narra, está la de Vidal, portero del Granada que se desmayó por desnutrición –la prensa oficial de la época hizo gala de múltiples circunloquios para contar el suceso– tras salir en la segunda parte del partido, o la de aquel alcalde, Rafael Acosta Inglott, que falleció en 1941 tras visitar un barrio de cuevas donde se había desatado una epidemia de tifus por causa del hambre. Acosta acabó contagiado y murió tras ser alcalde solamente durante siete meses.

«El hambre ha sido utilizada como arma en los conflictos desde tiempo inmemorial, lo que ocurre es que las guerras no eran tan totales como lo fueron en el siglo XX», cuenta el catedrático. «No se entiende la caída de Alemania en la I Guerra Mundial sin el bloqueo económico a que el país fue sometido. Entre 1914 y 1947 murieron en Europa por hambre 33 millones de personas». El caso español es paradigmático. Más allá del clásico 'año del hambre', 1941, en Andalucía hubo otro más, 1946. «En muchos casos, no se moría estrictamente de hambre, pero sí de las enfermedades relacionadas con la desnutrición, que debilitaban el sistema inmunológico», dice Del Arco.

El país que describe en su obra está marcado por la autarquía. «La economía no se puso en marcha hasta 1952 o 1953. Pero esta casi nula relación comercial con el exterior propició, además, unos niveles de corrupción que llegaban desde la Jefatura del Estado hasta los responsables de la Falange en provincias», asegura. Todo ello provocó una desmovilización ideológica muy importante. «La gente estaba más preocupada en comer que en cómo derrocar al régimen. Con el estómago vacío no se piensa», dice el catedrático.

Pequeño y gran estraperlo

La carestía fomentó la aparición del fenómeno del estraperlo, que Del Arco también analiza en el libro. «Hubo un pequeño y un gran estraperlo. Del pequeño apenas se habla porque no era tal, era más bien un intercambio de bienes que en cualquier caso estaba prohibido porque todo estaba marcado por las tablas oficiales de precios. Pero sin él, muchas personas habrían muerto. Lo del gran estraperlo, con unos niveles de inflación que superaban el 300%, sí que fue un verdadero negocio», asegura. Calcula el escritor que fueron más 200.000 las personas muertas entre 1939 y 1946, aunque es muy difícil saberlo, porque a veces se utilizaban eufemismos como el término 'debilidad' como causa de la muerte.

El volumen también repasa el papel de las organizaciones caritativas como espacio de reeducación según la moral impuesta por el régimen, y cómo este represalió los por otra parte infrecuentes conatos de protesta. «No se perdió ninguna oportunidad para usar la violencia», asegura.