Poetas del Centro Artístico de Granada
Ideal
Domingo, 9 de noviembre 2025, 10:10
Cuando murió Miguel Ruiz del Castillo (Granada, 1926-1996), su compañera la poeta Rosa Nadal le dedicó un admirable poema que comienza con estos versos: « ... Digo Miguel/ y mi boca se llena de hermosura»… Quienes le conocieron destacan todos su oceánica bondad, su vitalidad, su entusiasmo sin fin por organizar desprendidamente actos culturales, que no escondían interés personal alguno: «se apartaba de camarillas y de cenáculos, y no dejaba nunca de ser amigo de unos y de otros», escribió de él Ruiz Molinero.
En el Centro Artístico, que por su inmensa actividad le nombró Socio de Mérito, fue Miguelón durante más de veinte años vocal de Bellas Artes, y también de Literatura, dejando un imborrable recuerdo y cientos de indelebles realizaciones culturales. Su único libro publicado es `Vivir´ (1978), que tiene el mismo título del famoso poema que en él se colecciona y que hemos seleccionado para esta segunda entrega.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión