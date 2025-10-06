La plaza de toros de Granada atrajo a 100.000 espectadores a sus conciertos este año Han sido 15 las citas celebradas en el coso, con artistas como Manuel Turizo, Pecos, Joaquín Sabina, Manuel Carrasco y la OCG, entre otros

La empresa PROVENUE, que gestiona los espectáculos musicales en la plaza de toros de Granada, ha publicado un balaance del presente año, en que desde el 15 de abril, hasta su cierre esta semana, el 5 de octubre, ha acogido un total de 15 espectáculos que han dado forma a seis meses de cultura y entretenimiento en este 2025.

Algo más de 104.000 personas han visitado el coso granadino en este segundo año consecutivo en que la marca gastronómica y de producto local Sabor Granada, impulsada por la Diputación de Granada, dio nombre al ciclo. La tasa de ocupación del recinto en los espectáculos programados ha sido del 93%, un resultado que refleja la gran aceptación de las propuestas tanto por parte del público granadino como de los visitantes foráneos que se desplazaron hasta la capital nazarí para disfrutar de la programación de este año.

Hasta en siete ocasiones se ha colgado el cartel de «no hay billetes» durante esta temporada. Las propuestas nacionales que han llenado completamente el coso granadino fueron Manuel Carrasco, con dos fechas sold out (23 y 24 de mayo); Pecos (19 de septiembre); Joaquín Sabina (27 de septiembre) y la multitudinaria apertura de la Bienal de Flamenco y de la Temporada por parte de la Orquesta Ciudad de Granada el 5 de septiembre. Con respecto a los artistas internacionales, tanto Myke Towers el 1 de junio como Mora el 28 de septiembre consiguieron la ocupación íntegra del aforo disponible.

Esta temporada, al igual que las precedentes, ha reunido una amplia diversidad de géneros musicales, desde el pop, rock y flamenco hasta el reguetón y la música urbana, ofreciendo al público una programación ecléctica y para todos los gustos.

5,5 millones de recaudación

Los datos económicos que ilustran el desarrollo de la Temporada dan buena cuenta de la intensa actividad: 5,5 millones de euros en recaudación bruta de ticketing, y 1,5 millones de Euros estimados en contratación de proveedores locales. Según la empresa, ha sido asimismo una temporada con importantes mejoras en el servicio brindado desde la gestora del recinto a usuarios, entidades promotoras y artistas, como la iluminación general de la plaza y vías de evacuación; señalética de evacuación y vídeos informativos pre-show en pantallas; mejoras en camerinos y zonas técnicas; ampliación del programa gastronómico en programas de hospitalidad, gracias al apoyo de Sabor Granada; actividad de comunicación conjunta con los promotores para facilitar información sobre horarios y accesos a los shows, y la consolidación de la web oficial PROVENUE.es/granada con la información de todos los eventos programados, en colaboración con la plataforma de ticketing baila.fm (tiquetera oficial de los recintos). Del mismo modo, la empresa ha agradecido la colaboración de los promotores que han confiado en el espacio para desarrollar sus iniciativas.