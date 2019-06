El pintor Miguel Lozano se reencuentra con 'Bodegón' 72 años después Miguel Lozano, en el reencuentro con 'Bodegón'. / J.A.M. El artista granadino la creó en 1947, y desconocía su paradero, hasta que Juan García Pedraza, uno de sus discípulos, la descubrió en el Aljibe del Rey JOSÉ ANTONIO MUÑOZ GRANADA Lunes, 10 junio 2019, 01:15

Han pasado la friolera de 72 años desde 1947. En aquel momento, había un jovencito con la aspiración de ser pintor, que respondía al nombre de Miguel Lozano Gómez. 72 años después, con 91 a sus espaldas, sigue respondiendo, y recordando a aquel casi niño que fue a través de una obra, 'Bodegón', con la que ha vuelto a reencontrarse tras tanto tiempo. Fue uno de sus muchos discípulos, el pintor y profesor de la Facultad de Bellas Artes de la UGR, Juan García Pedraza, quien encontró la obra colgada en una pared del Aljibe del Rey, en el Albayzín, hoy sede de la Fundación AguaGranada. «Me dijeron que había un cuadro muy bonito, de un tal Lozano, en el Aljibe. Inmediatamente supe que se trataba de mi maestro», afirma.

Miguel Lozano es un excelente pintor, a decir de quienes conocen su obra. Discípulo de Gabriel Morcillo, se convirtió en su ayudante en la Escuela de Artes y Oficios, y luego desarrolló una importante carrera como docente. Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, la suya es una carrera atípica dentro del mundo del arte, ya que apenas ha vendido cuadros. De hecho, no recuerda haber vendido ninguno, y 'Bodegón', perteneciente a la colección municipal, forma parte, junto a otros tres – 'Niño con perro' (1948), 'Bodegón de bustos y paloma' (1947) y el homónimo 'Bodegón' (1948)–, de una serie de obras que el por entonces joven artista pintó como compensación por recibir durante dos años consecutivos una beca del consistorio para ampliar sus estudios en Italia.

Hoy, Lozano tiene las dificultades para moverse lógicas a su edad, le cuesta oír, pero tiene la mente absolutamente fresca, y recuerda con todo lujo de detalles la época en que 'Bodegón' salió de sus manos. Ha pintado mucho y bien; en torno a 500 obras, la mayoría de las cuales se encuentran almacenadas en una casa de su propiedad en un pueblo del cinturón de Granada. Nunca quiso hacer negocio con su arte. Ha pintado lo que le ha apetecido, y ha hecho de aquella pasión, que se despertó en él siendo un niño, la razón de su vida.

Por fin ante la obra, tras siete décadas, comenta, con cierto ánimo jocoso:«Tenía mucha ilusión por ver este cuadro, porque me remite a un tiempo en el que yo era otro. Esperaba quizá que estuviera más vivo de color. Los volúmenes están en su sitio, correctamente colocados. Se le nota la pátina del tiempo. Recordaba casi más el marco que la pintura. La técnica aún no es perfecta, pero se nota que aquí ya había un pintor». Yañade: «A pesar de todo, si lo comparo con otras cosas que he hecho, está para tirarlo».

Lozano tiene el ojo de quien ha visto pasar por sus manos a decenas de artistas. AJuan García, y a muchos otros, les preparó para ingresar en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla. Sabía corregir con tino, teniendo en cuenta el, a veces, frágil ánimo del artista, pero siempre ha sido muy exigente consigo mismo, por eso se permite calificativos tan duros. También por su vivencia. «Mis padres dejaron de comprar cosas importantes para el día a día para que yo tuviera útiles para pintar», recuerda. «Y poco a poco fui creciendo. Los cinco años posteriores a este 'Bodegón' fueron claves. Cuando pinté a Antonio 'Molindres' –un célebre lazarillo y buscavidas– en 1952, sí que había completado mi formación.Era otro, pinté ese cuadro con el alma. A 'Molindres' le pagaba tres pesetas, que no recuerdo de dónde las sacaba, por venir a posar, y le daba tabaco», afirma.

Para enseñarlos

Lleva tres años sin pasar por la casa donde se acumulan centenares de sus obras. Le gustaría que se expusieran, e incluso que alguna institución se hiciera cargo de ellas. No le pesan, de momento. «Solo yo soy el culpable de tal acumulación, porque nunca me he vendido a nadie. Trabajar, eso sí, mucho, hasta 10 horas diarias, dando clases en colegios e institutos, en la Escuela de Artes y Oficios... He perdido varias décadas sin pintar. Mis amigos me decían que por qué no lo hacía. Les respondía que tenía que vivir, y que la pintura podía esperar. Cuando me subieron el sueldo de golpe, de 1.500 a 10.000 pesetas, pude retomar los pinceles».

No ha tenido hijos. Vive con su esposa, María Vico, en un conocido residencial del centro de la capital, en una vivienda con las paredes cuajadas con sus obras, sin que casi se pueda apreciar qué hay debajo. El salón lo preside un retrato de su mujer, siendo esta muy joven, y un autorretrato. Lee sin parar. Sobre la mesa de la salita se acumulan algunas de las más recientes novedades editoriales. Lleva casado más de seis décadas.

«La pintura me ha hecho pasar muchos buenos y malos ratos. Cuando uno cree que ha pintado algo que no tiene el nivel, lo pasa mal. Pero gracias a mis amigos y mis discípulos, estoy tranquilo, incluso conforme con lo que he hecho. Yademás, tengo prácticamente toda mi obra. De vez en cuando, tengo achaques. Pero habría dado dinero por volver a ver este cuadro. Es un regalo», afirma. Y mientras lo mira, vuelve a reconocer a aquel muchacho que fue una vez, 72 años atrás.