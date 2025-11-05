El Picasso 'perdido' ya cuelga de la pared del museo Fundación CajaGranada

Los visitantes ya pueden disfrutar del Picasso perdido. Casi un mes después de la inauguración de 'Bodegón. La eternidad de lo inerte' en la Sala ... de Exposiciones Temporales del Centro Cultural CajaGranada, el cuadro del pintor malagueño que estuvo desaparecido ha sido colocado junto al otro medio centenar de obras que completan la muestra. A las once de la mañana abrían las puertas para que los primeros curiosos pudieran acercarse a contemplar de cerca 'Naturaleza muerta con guitarra'.

Está claro que un Picasso siempre es un reclamo, pero a este se le ha sumado una historia propia de película que ha despertado expectación, al tiempo que muchos siguen haciendo conjeturas sobre qué ocurrió realmente en ese primer camino Madrid-Granada, que esta pequeña obra no llegó a realizar.

El cuadro llegaba por fin este martes por la mañana a la ciudad. Esta vez sin paradas y con una empresa de transporte distinta a aquella que pasó la noche en un hotel de carretera en Deifontes con el resto de los cuadros de la muestra, entre los que había también algún Botero o Antonio López entre otros, en una furgoneta aparcada en un parking exterior.

Aquello fue sorprendente. Pero no menos lo fue que el paquete, en cuyo interior estaba este cuadro, al parecer nunca saliera del portal de su propietario en Madrid. Y que fuese la portera del edificio la que lo guardara pensando que era uno de esos paquetes que se reciben habitualmente en la portería. Luego lo guardó en casa y, por motivos personales, olvidó que estaba allí. La Policía, que se hizo cargo de la investigación, lo halló y comprobó que se trataba del auténtico. Las incógnitas son muchas. Antonio y Pilar, dos de los visitantes que se han acercado este miércoles a la muestra, reconocían que iban por interés artístico, pero también por curiosidad. La historia no ha dejado a nadie indiferente.

Interés creciente

El pequeño cuadro ya está colgado, rodeado de un imponente marco. Un marco que ya tenía cuando se embaló. O sea, que el paquete no era tan pequeño como se pudo pensar.

En el museo todo transcurría hoy como una mañana normal, con la diferencia del interés de los medios. Había más periodistas que visitantes y algunos de ellos se sorprendían al ver las cámaras. «Ah, es por el Picasso», comentaban.

La noticia dio la vuelta al mundo. Un Picasso siempre es un Picasso. Y en el museo ya respiran tranquilos porque ha habido final feliz. Eso sí la historia sigue teniendo sus pequeñas incógnitas. ¿Se resolverán alguna vez? Eso nunca se sabe. Y de alguna forma esas dudas lo hacen aún más interesante.

Hasta enero se puede visitar gratuitamente la muestra. Ahora, ya, completa.