Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
El Picasso ya está expuesto en la Sala de Exposiciones Temporales del Centro Cultural CajaGranada

El Picasso ya está expuesto en la Sala de Exposiciones Temporales del Centro Cultural CajaGranada Pepe Marín

El Picasso 'perdido' ya cuelga de la pared del museo Fundación CajaGranada

Los primeros visitantes han acudido este miércoles a ver la muestra

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:58

Comenta

Los visitantes ya pueden disfrutar del Picasso perdido. Casi un mes después de la inauguración de 'Bodegón. La eternidad de lo inerte' en la Sala ... de Exposiciones Temporales del Centro Cultural CajaGranada, el cuadro del pintor malagueño que estuvo desaparecido ha sido colocado junto al otro medio centenar de obras que completan la muestra. A las once de la mañana abrían las puertas para que los primeros curiosos pudieran acercarse a contemplar de cerca 'Naturaleza muerta con guitarra'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Llamé a mi hijo y me dijo que ya volvía, fue lo último que supe de él antes de morir»
  2. 2 El menor de Albuñol recibió tres puñaladas con un cuchillo en el instituto
  3. 3 Alerta por lluvia, tormentas y posibles tornados en Granada: desde qué hora y en qué zonas
  4. 4

    «Nadie se lo podía creer, son niños buenos que nunca se meten en peleas»
  5. 5 El menor acuchillado en una clase y su agresor eran «amigos sin antecedentes de mala conducta»
  6. 6 Alcampo incluye un aceite de oliva virgen extra andaluz en su promoción con 50 euros de descuento
  7. 7 Un frente frío trae lluvia y tormentas a Granada en 24 horas: estos serán sus efectos
  8. 8

    Disparan con perdigones a un taxi de madrugada en la Chana
  9. 9 Estas son las mejores croquetas de Granada: «Son como las de mi abuela y mi madre»
  10. 10

    El instituto de Albuñol expulsa al menor que agredió con un cuchillo a un niño de 12 años en clase

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Picasso 'perdido' ya cuelga de la pared del museo Fundación CajaGranada